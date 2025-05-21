张兆卿

新华社布鲁塞尔5月20日电（记者张兆卿）欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯20日表示，欧盟将援引《欧盟-以色列联系国协议》中有关人权的第二条款，启动对该协议的审查。

5月20日，在比利时布鲁塞尔，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在新闻发布会上讲话。新华社发（欧盟供图）

卡拉斯在当天欧盟外长会后举行的新闻发布会上说，欧盟成员国外长对中东局势进行了深入讨论。当前的加沙地带局势堪称灾难。绝大多数外长赞成对《欧盟-以色列联系国协议》进行审查。

卡拉斯说，以色列允许进入加沙地带的援助“杯水车薪”，必须允许援助物资“立即、大规模、不受阻碍地”进入加沙地带，这是当务之急。目前的首要任务是拯救生命。

5月20日，在比利时布鲁塞尔，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯在新闻发布会上讲话。新华社发（欧盟供图）

就制裁约旦河西岸以色列“极端主义”定居者问题，卡拉斯表示，欧盟已讨论相关措施，但被某一成员国阻挠。她未透露是哪一个成员国。

欧盟与以色列于2000年签订《欧盟-以色列联系国协议》，旨在为欧盟与以色列之间的政治对话和经济合作提供法律和体制框架。

近期，以色列扩大了在加沙地带的军事行动。根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门19日发布的数据，自3月18日以来，以色列对加沙地带多地发动袭击，已造成至少3340人死亡、9357人受伤。

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