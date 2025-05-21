新华社开罗5月20日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队20日宣布，苏丹快速支援部队已从喀土穆州全境撤出。

苏丹武装部队发言人办公室当天发表声明，确认包括首都喀土穆在内的喀土穆州全境已没有任何苏丹快速支援部队存在。声明说，苏丹武装部队将继续军事行动，直至从苏丹快速支援部队手中收复所有地区。

苏丹武装部队发言人纳比勒·阿卜杜拉当天早些时候说，苏丹武装部队19日开始在喀土穆附近的恩图曼发起大规模军事行动，试图消灭驻扎在该市西部和南部的苏丹快速支援部队，以尽快彻底收复喀土穆州。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

3月底，苏丹快速支援部队从喀土穆市撤退到恩图曼市，并控制了该市部分地区。苏丹冲突双方此后在该市多次发生冲突。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续两年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生、超过1236万人流离失所。

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