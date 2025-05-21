新华社布鲁塞尔/伦敦5月20日电（记者张兆卿 郑博非）欧盟和英国20日分别宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，重点针对俄罗斯能源、军事和金融等领域。

欧盟理事会20日发布新闻公告说，已正式通过第17轮针对俄罗斯的制裁措施，其中包括对189艘俄罗斯“影子舰队”船只进行制裁，禁止其停靠欧盟港口并停止相关海事服务。这是迄今为止针对“影子舰队”规模最大的一揽子制裁措施。目前，俄受欧盟制裁船只已达342艘。

西方国家指责俄罗斯利用油轮等商用船只逃避西方制裁，将这些商用船只称为“影子舰队”。

欧盟此次还将俄罗斯重要油气企业苏尔古特石油天然气公司和俄一家石油运输公司纳入制裁名单，以进一步遏制俄油气收入。此外，欧盟还对多个实体和个人进行制裁，包括冻结其资产和禁止入境等。

英国外交部20日宣布对俄罗斯实施新一轮制裁措施，涵盖俄罗斯军事、能源、金融等关键部门，以及参与对乌克兰发动信息战的个人和机构。

根据英国外交部声明，英国此次与欧盟协调行动，对俄罗斯实施新一轮制裁。英国外交大臣拉米在声明中表示，英国呼吁俄罗斯立即同意全面、无条件停火，以便开启谈判。

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