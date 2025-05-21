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中方敦促美国停止将溯源问题政治化

2025年05月21日10:28 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦5月20日电　5月20日，针对美国在第78届世卫大会上就溯源等问题发表不实言论，中国常驻日内瓦代表团发言人表示，美国这样一个宣布退出世卫组织的国家，无端攻击对世卫组织加大投入的国家，让人大跌眼镜。美方丧失了基本是非观。中国对世卫组织只有无私支持，没有所谓不当影响。

　　发言人表示，新冠疫情暴发后，中方第一时间向国际社会分享疫情信息和病毒基本序列，向世卫组织以及包括美国在内的153个国家提供物资和资金支持，彰显了中国维护全人类共同利益和福祉的担当。中方支持世卫组织科学溯源，多次邀请世卫专家组赴华开展溯源研究，并得出“武汉实验室泄漏极不可能”的科学结论，体现了中方在溯源问题上公开、透明的态度。

　　发言人指出，个别国家自身抗疫不力，却对外栽赃抹黑，妄图内病外治，这种将疫情问题政治化的图谋是丑陋的，也是不可能得逞的。针对疫情期间各方对美国本土疫情存在的疑问，美国仍欠国际社会一个负责任的交代。美国应该主动同世卫组织分享早期病例数据，公开德特里克堡及在世界各地设立的生物实验室情况。中方敦促美方停止在溯源等问题上搞政治操弄，停止对国际组织胁迫施压。

(责编：贾文婷、张悦)

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