人民网华沙5月20日电 （记者禹丽敏）索菲亚消息：日前，中国驻保加利亚使馆与山东省菏泽市委宣传部在保加利亚首都索非亚共同举办“牡丹花朝 春日雅集”活动，庆祝菏泽牡丹在保首次盛开。中国驻保加利亚使馆临时代办王敏、索非亚副市长巴尔布托夫、索非亚市公园和城市花园局局长瓦塞娃及各界友人等数百人出席活动，共赏牡丹的艳丽与春光的明媚。

王敏表示，“牡丹花朝 春日雅集”活动是献给友谊与美好的盛会，愿菏泽牡丹在保岁岁花开，成为中保友谊的见证者和情感交融的纽带。巴尔布托夫宣读索非亚市长特尔济埃夫贺信，称赞活动彰显中国文化魅力，体现两国深化合作的愿望。瓦塞娃高度赞扬中国将传统文化与现代科技融合，希望中保友谊如牡丹与玫瑰般绚烂。

活动现场气氛热烈友好，牡丹主题图片展、非遗书画展示、牡丹茶点品尝、汉服试穿体验、绘画手工制作、图书文创义卖等活动，深受保加利亚民众的喜爱。此次活动得到索非亚中国文化中心的大力支持。

活动现场。中国驻保加利亚大使馆供图

活动现场。中国驻保加利亚大使馆供图

活动现场。中国驻保加利亚大使馆供图

活动现场。中国驻保加利亚大使馆供图

活动现场。中国驻保加利亚大使馆供图

去年是中保建交75周年，在中国驻保加利亚使馆的大力支持和积极推动下，来自“中国牡丹之都”菏泽的700株牡丹成功移栽至索非亚南方公园、普罗夫迪夫文化公园、保加利亚科学院植物园等地，并在三地分别建立起“美美与共 文明互鉴”纪念中保建交75周年牡丹园。如今，这些牡丹在“玫瑰之国”迎来了它们的首次绽放，成为中保文化交流百花园中一道动人的风景线。

在保加利亚盛开的牡丹花。中国驻保加利亚大使馆供图

(责编：苏缨翔、杨牧)