新华社伦敦5月20日电（记者郑博非 金晶）英国首相斯塔默20日在英国议会演讲时表示，英国、法国和加拿大领导人对以色列近期扩大在加沙地带的军事行动“感到震惊”。

斯塔默在演讲中重申，英、法、加三国领导人呼吁立即实现停火，认为这是解救被扣押人员的唯一途径，并强调必须加大对加沙地带民众的人道主义援助。

斯塔默说，近几日以色列允许进入加沙地带的食品数量“严重不足”。他说，这场战争已持续太久，“不能任由加沙人民挨饿”。

同一天，英国外交大臣拉米在议会下院发表讲话说，由于以色列封锁加沙地带，英国已暂停与以色列的自由贸易谈判。此外，英方召见了以色列驻英大使。

英国、法国和加拿大19日发表联合声明，强烈反对以色列扩大在加沙地带的军事行动。三国表示，如果以色列不停止新一轮军事进攻并解除对人道主义援助的限制，三国将采取具体措施予以回应。

根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门19日发布的数据，自3月18日以来，以色列对加沙地带多地发动袭击，已造成至少3340人死亡、9357人受伤。

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