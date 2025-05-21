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国际茶日｜习近平的“茶之缘”

2025年05月21日09:33 | 来源：人民网-国际频道
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茶起源于中国，盛行于世界。从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道，到今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路，茶穿越历史，跨越国界，深受世界各国人民喜爱。

5月21日是国际茶日。“凡益之道，与时偕行。”习近平总书记以茶之道阐释中国主张，为世界带来醇郁芬芳的“中国茶香”。

文案、剪辑：苏缨翔

素材来源：新华社、央视网、中国新闻网

(责编：苏缨翔、杨牧)

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