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世界卫生大会审议通过《大流行协定》

2025年05月21日09:32 | 来源：新华网
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5月20日，在瑞士日内瓦，第78届世界卫生大会主席赫尔博萨宣布审议通过“大流行协定”。新华社记者 杜哲宇 摄

5月20日，在瑞士日内瓦，第78届世界卫生大会主席赫尔博萨宣布审议通过“大流行协定”。新华社记者 杜哲宇 摄

　　新华社日内瓦5月20日电（记者石松　王娅楠）第78届世界卫生大会20日上午审议通过了《世界卫生组织大流行协定》。

　　中国代表团在大会审议通过《大流行协定》后对新华社记者表示，中方一直积极参与《大流行协定》谈判工作。在谈判中，中方以习近平主席提出的构建人类卫生健康共同体理念为指导，践行真正的多边主义，倡导各国加强团结与合作，支持世界卫生组织发挥中心协调作用，共同完善全球卫生健康治理体系，提升全球预防、防范和应对的能力。在大流行预防和监测等技术议题上，中方秉持科学精神，提出合理的案文修改意见，深度参与相关案文起草，为推动各方达成共识发挥重要作用。此外，中方同巴西、印度尼西亚、孟加拉国等国一道，在“公平之友小组”框架内，积极呼应发展中国家对公平获取卫生产品的合理诉求，展现了负责任大国形象。

　　《大流行协定》提出建立一系列新的工作平台和机制，旨在全面改革现有大流行监测、防范和应对体系，促进大流行相关卫生产品的研发与分享，调整大流行相关卫生产品的生产、分配秩序，进一步完善全球公共卫生治理体系，着力解决当前国际卫生发展的公平性挑战。

　　根据相关安排，本届大会通过《大流行协定》后，世卫组织将成立政府间工作组，就协定第12条（病原体获取和惠益分享系统）附件继续展开谈判。谈判成果将提交第79届世卫大会审议，待附件通过后，《大流行协定》将开放供各国签署和批准。60国批约后，《大流行协定》将正式生效。

　　世界卫生组织总干事谭德塞当天在大会发言中表示，《大流行协定》将成为“世卫组织乃至全球卫生史上最重大的成就之一”，它标志着人类在大流行病的防控和应对方面达到前所未有的水平。

　　2021年底举行的世界卫生大会特别会议成立了政府间谈判机构，负责起草和谈判一项世卫组织预防、防范和应对大流行公约、协定或其他国际文书。今年4月16日，世卫组织宣布，经过三年多的密集谈判，各成员国就《大流行协定》草案达成一致，提交第78届世卫大会审议。

(责编：贾文婷、张悦)

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