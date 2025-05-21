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中国驻新潟总领馆举办中国殉难劳工慰灵碑修缮完工仪式

2025年05月21日09:31 | 来源：新华网
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　　新华网东京5月20日电（记者杨光）中国驻新潟总领馆18日联合福岛县日中友协，在猪苗代町举办中国殉难劳工慰灵碑修缮完工暨植树祭扫仪式。

　　中国驻新潟总领事崔为磊、日本国会众议员小熊慎司、公益社团法人日中友好协会副会长桥本逸男、福岛县日中友协会长远藤久等当地各界人士及华侨华人、留学生代表出席。

图为出席活动的相关人员合影留念。（图片由主办方提供）

图为出席活动的相关人员合影留念。（图片由主办方提供）　　

　　崔为磊表示，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。中方愿同日本有识之士一道，共同弘扬正确二战史观，改善国民情感，增进相互信任，维护好两国关系政治基础，推动中日关系不断改善发展。

图为中国驻新潟总领事崔为磊在中国殉难劳工慰灵碑前缅怀逝去的中国劳工。（图片由主办方提供）

图为中国驻新潟总领事崔为磊在中国殉难劳工慰灵碑前缅怀逝去的中国劳工。（图片由主办方提供）

　　日方对中国殉难劳工致以深切哀悼，并表示应该尊重史实，面向未来，维护和平，决不能让不幸的历史重演。

　　猪苗代町中国殉难劳工慰灵碑建成于1970年10月，旨在告慰二战期间在日本福岛县遇难的25名中国劳工。太平洋战争后期，约四万名中国劳工被强掳到日本各地，被迫从事极其艰苦的劳役。据记载，有6830名中国劳工被奴役迫害致死。其中，约1000人在福岛县沼仓、宫下水电站建筑工地被迫从事残酷的体力劳动，25人因不堪折磨而失去宝贵生命。

(责编：贾文婷、张悦)

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