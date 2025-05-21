新华社北京5月20日电（记者田晨旭、张骁）第29届世界燃气大会20日在北京国家会议中心开幕。这是世界燃气大会创办近百年来首次在中国举行。此次大会以“赋能可持续未来”为主题，吸引了来自全球约70个国家和地区的3000余名代表齐聚一堂，围绕全球能源转型、天然气行业发展及可持续未来路径深入交流、凝聚共识。

5月20日，国际燃气联盟主席李雅兰在开幕式上致辞。新华社记者 鞠焕宗 摄

据了解，本届大会将举办80余场高规格专题论坛，涵盖LNG发展、天然气与可再生能源耦合、能源安全、数字化转型等领域，400余位嘉宾将就行业趋势与技术革新展开深入交流。

当日，由国际燃气联盟主办的第29届世界燃气大会展览也拉开帷幕。据介绍，本次展览将持续4天，内容覆盖燃气全产业链条，从上游勘探开发、中游长输管线、到下游终端应用，来自全球的油气企业、基础设施企业和城市燃气企业将展示传统燃气领域各环节的发展成果和技术突破，旨在推动全产业链协同发展。

世界燃气大会由国际燃气联盟每三年举办一次，被誉为全球燃气行业的“奥林匹克”盛会。第29届世界燃气大会由国际燃气联盟主办、北京市燃气集团有限责任公司承办、首都会展（集团）有限公司独家运营。

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