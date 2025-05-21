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第17届兰卡威国际海事和航空展开幕

2025年05月21日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社马来西亚兰卡威5月20日电（记者王嘉伟　程一恒）第17届兰卡威国际海事和航空展（海空展）20日在马来西亚吉打州旅游胜地兰卡威开幕，吸引全球数百家防务厂商和相关领域企业参展。

　　马来西亚总理安瓦尔、副总理扎希德、副总理法迪拉，以及包括中国在内的来自全球40多个国家和地区的政府官员、军方与企业代表出席开幕式。

　　在随后的巡馆仪式中，多家中国企业携明星产品亮相。作为本届海空展首日受邀嘉宾，特意从马来西亚首都吉隆坡赶来的“航空迷”祖哈菲克·伊兹万对新华社记者说，随着中国科技创新能力提升，他对中国装备制造的兴趣越发浓厚，此次参展的“中国产品非常有趣且具有创新性，具有很广泛的应用场景”。

　　马来西亚国防部长穆罕默德·哈立德·努尔丁19日在新闻发布会上介绍，共有来自全球20多个国家和地区的860多家企业参展，涵盖海事和航空航天等领域。他说，海空展逐渐成为东南亚地区展示海事与航空航天能力的重要平台。

　　本届海空展将持续至24日。展览期间，兰卡威国际机场将举办飞机静态展示与飞行表演，兰卡威岛港口将举行海事展览。

　　兰卡威国际海空展是东南亚地区最具影响力的武器装备展之一，首届举办于1991年，此后每两年举办一届。2021年受新冠疫情影响停办一届，2023年第16届海空展恢复举办。

(责编：贾文婷、张悦)

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