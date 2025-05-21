人民网罗马5月20日电 （记者谢亚宏）当地时间18日，2025年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛意大利米兰赛区复赛、决赛及颁奖典礼在米兰龙甲中国文化中心成功举办。来自少年组和青年组的十强选手同台献艺，以饱满热情和出色表现展现中文才艺与文化自信，在决赛舞台上以歌传情、以曲会友。本次赛事由中国驻米兰总领事馆指导，米兰龙甲教育、意大利青田总商会、意大利瑞安商会联合主办，米兰多所中文学校积极参与和支持。

中国驻米兰总领馆领侨处主任张岱晨在致辞中表示，“文化中国·水立方杯”作为连续多年举办的品牌文化活动，已成为意大利华侨华人，尤其是华裔青少年了解中华文化、展示语言与艺术才华的重要平台。他希望社会各界继续支持赛事发展，不断提升“水立方杯”品牌影响力，将其打造为中意民间友好的亮丽名片，为中华文化走向世界贡献力量。

龙甲教育常务副校长张博约在致辞中表示，作为“水立方杯”米兰赛区的长期承办单位，龙甲教育始终坚持以华文教学为基础、以文化传承为核心，致力于为华裔青少年搭建展示中文才艺、传承中华文化的平台。他指出，华文教育不仅是中华文化在海外延续的重要载体，更是增强文化认同、凝聚侨心侨力的重要桥梁。“水立方杯”作为具有广泛影响力的文化品牌，为青少年提供了以歌声弘扬文化、以舞台增强自信的宝贵机会。未来，龙甲教育将继续深化与侨团和教育机构的合作，提升赛事组织水平，为中华文化在海外的传播持续贡献力量。

米兰华侨华人工商会会长黄国权、意大利青田总商会会长高泉等在致辞中表示，“水立方杯”为中意民间文化交流搭建了良好平台，激发了华裔青少年参与中华文化传播的热情。参赛选手们以歌传情、以艺展志，展现了良好的语言素养与精神风貌，体现了侨界新生代对中华文化的认同与传承。

经过激烈角逐，赛事最终评选出少年组、青年组金、银、铜奖及“十佳歌手”等多个奖项，部分优胜选手将代表米兰赛区参加北京组委会组织的网络海选，角逐全球总决赛资格。

获奖者与主办方合影。主办方供图

据了解，“水立方杯”中文歌曲大赛自2011年设立以来，已覆盖全球30余个国家、60个赛区，致力于搭建展示华文教育成果、弘扬中华优秀文化的重要平台。今年赛事以“欢聚水立方，乐伴十五载”为主题，旨在汇聚来自全球各地的华裔青少年歌手及华语音乐爱好者，共同唱响中华之声，传递中文之美。

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