新华社北京5月20日电 她是3个孩子的母亲，经营的一家小公司依靠与中国制造商的合作取得发展，如今却遭美国政府关税“大棒”的重击。于是，这名曾经投票支持特朗普的企业主，把特朗普告上了法庭。

“我不能再沉默了。”埃米莉·利告诉《华盛顿邮报》记者，“关税正在扼杀企业。”

5月15日，顾客在美国加利福尼亚州洛杉矶县一家沃尔玛商店内购物。沃尔玛公司高管当天表示，受美国关税政策影响，该公司将于本月晚些时候开始上调部分商品在美售价。新华社发（邱晨摄）

2011年，埃米莉生了第一个孩子，经济负担加重。她萌生了设计记事簿在网上售卖赚钱的想法。第一年，除去经营成本，她的利润为零。她开始在美国寻找制造商，试图降低成本，但被告知如果在美国制造她设计的产品，不可能盈利。

2012年，埃米莉与一家中国制造商建立了合作关系，业务“自那时开始起步”。

埃米莉的家族是共和党支持者。2016年美国总统选举中，她投票给共和党候选人特朗普，但很快发现，特朗普上台后推行的一系列政策与她的愿望相背，关税政策推升她的经营成本、阻碍业务发展。

去年美国总统选举中，埃米莉没有投票给特朗普。特朗普竞选期间她就预料，如果特朗普当选，美国关税会再次增加。埃米莉说，虽然做了最坏打算，但实际情况比最悲观的预期还要糟。

这是4月29日在美国洛杉矶港拍摄的集装箱和卡车。洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡当天表示，随着美国关税政策导致企业削减进口订单，洛杉矶港下周入境货运量预计将比去年同期下跌超过35%。新华社发（邱晨摄）

埃米莉的公司现有9人，通过线上和大型商超出售高端办公文具，一些特殊设计的记事簿在美国无法制造。特朗普政府打响关税战后，每本记事簿所需缴纳的关税最高可达18美元。

面对高额关税压力，埃米莉不得不暂停在美国电商巨头亚马逊平台开店和扩大产品种类的计划，并着手削减经营成本，例如以泡沫塑料取代精致的外包装。她甚至考虑给雇员降薪或裁员。

埃米莉在社交媒体上发布了关于关税的帖子，引起美国非营利机构新公民自由联盟的注意，后者劝说她加入起诉特朗普政府关税政策违反宪法的行动。4月初，埃米莉在佛罗里达州一家法院起诉特朗普政府，另有4家小企业也加入了这起诉讼。

新公民自由联盟曾接受美国共和党“大金主”查尔斯·科克名下基金会的捐助。《华盛顿邮报》说，这一机构推动对特朗普政府的诉讼，表明对关税政策的反对已超越党派界限。科克本人也公开反对贸易保护主义，警告由美国挑起的贸易战可能会导致美国经济陷入衰退。

除新公民自由联盟，美国非营利、无党派诉讼机构自由正义中心，也代表5家美国小企业于4月起诉特朗普政府。加利福尼亚州和俄勒冈州也提起类似诉讼。

美国杜克大学法律专家蒂姆·迈耶认为，这些诉讼胜诉的可能性较大，尤其是官司打到最高法院后。

4月29日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普走向南草坪准备登机。新华社记者胡友松摄

在美国，雇员少于500人的企业为小企业。根据美国小企业管理局2023年数据，美国小企业雇员人数超过6170万，占私营部门雇员总数大约46%，产出占美国国内生产总值大约44%。

特朗普本月接受美国全国广播公司新闻台采访，被问及是否考虑减免美国小企业的关税。他回答：“它们并不需要。它们会赚很多钱。”

埃米莉说，她看到这次采访画面时，简直想“扔石头”。“这位总统说出这样的话，就像我们不存在一样。”她说，关税实实在在影响着美国的家庭、美国人的工作、美国人的生计、美国的消费者，“但他不承认”。

埃米莉和员工也曾试图寻求其他供货渠道，但特朗普政府朝令夕改的关税政策让公司无法做长期打算。《华盛顿邮报》统计，特朗普1月20日开启第二个任期以来，美国政府发布新关税政策或更改政策共超过50次。

虽然眼下关税暂时有所下调，但政策的不确定性仍在，埃米莉仍难以做出商业决策。让她沮丧的是，公司目前的困境不是缘于需求减少或经营失误，而是由于政府强推的关税政策。“我们的经营没有问题，问题出在我们的政府。”（记者：惠晓霜）

(责编：贾文婷、张悦)