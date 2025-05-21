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专栏丨英欧从“冰冷决绝”到“抱团取暖”的历史轮回

2025年05月21日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦5月20日电　题：英欧从“冰冷决绝”到“抱团取暖”的历史轮回

　　新华社记者吴黎明

　　中国人常言“分久必合，合久必分”，这一历史经验在英国与欧盟关系上竟也得到映照。5月19日，英国与欧盟在“脱欧”后的首次正式峰会上达成一系列协议，欧盟委员会主席冯德莱恩称其为“历史时刻”。英国与欧盟当年分手时多么冰冷决绝，如今双方却转而“抱团取暖”，时势的变化令人感慨。英欧关系戏剧性变化既是全球地缘政治剧变的缩影，也是历史惯性与现实利益交织的必然结果。

　　此次峰会，英国与欧盟在防务、渔业和贸易等多个领域达成协议，标志着双方关系从“切割”转向“缝合”。在食品贸易领域，双方同意取消动植物产品的常规边境检查，推动英国生肉制品重返欧盟市场，预计每年可为英国经济贡献近9亿英镑。国防采购方面，英国获准参与欧盟价值1500亿欧元的国防联合采购计划，包括为乌克兰提供军备支持，为英国军工企业打开新市场。渔业争议得到妥协安排——欧盟渔船获准在英国海域作业期限延长至2038年。此外，双方拟设立年轻人跨境工作生活机制，设定人员流动限额及停留期限，通关便利化操作将会结束英国“脱欧”后边境排长队的“噩梦”。不过，英政府仍坚称，不重返单一市场与海关联盟的“红线”不变。

　　英欧此番“破冰”，表面是双边利益驱动，深层则折射出美国政策转向对跨大西洋关系的冲击。在安全领域，美国在俄乌冲突中的单边行动令英欧倍感“被抛弃”。美国政府单独与俄谈判不让英欧“上桌”、施压欧洲承担更多防务成本，其孤立主义倾向加剧了欧洲的安全焦虑，迫使英欧加速防务自主化。此次国防合作协议中，英国军工企业参与欧洲军备计划，正是对“美国不可靠”的直接回应。而在经贸领域，美国政府对欧盟钢铝加征关税迫使英欧搁置分歧。英国首相斯塔默直言，美国政策“迫使全球重新思考贸易与安全纽带”。在此背景下，英欧选择以市场互惠对冲外部风险：简化食品贸易流程，共同应对供应链挑战。这些举措本质上是一场“被迫联姻”——当美国挥舞关税大棒时，英欧不得不抱团取暖。

　　回望二战后英欧关系的80年纠葛，合作与疏离始终交织。英国前首相丘吉尔曾提出“三环外交”，试图以英美关系、英联邦、欧洲大陆为支点维持大国地位，但欧洲一体化进程迫使英国转向“桥梁”角色——既借欧盟提升影响力，又借美国制衡欧洲。然而，伊拉克战争、欧债危机等事件暴露了英国“桥梁”的脆弱性，最终催化“脱欧”公投。“脱欧”后的震荡期更是充满矛盾：英国经济遭受重创，GDP缩水、通胀严重，对欧出口大幅下降。“脱欧”后唐宁街10号曾提出“全球英国”战略以重塑影响力，但缺乏欧盟依托的英国不得不面对“抱负与能力”之间的巨大鸿沟，心有余而力不足。直至斯塔默政府上台，英国才清醒认识到完全摆脱欧盟不现实，转而寻求有限合作。此次协议本质是“选择性重返”——接受部分欧盟规则以换取市场准入，标志着英国从“全球英国”理想回归务实主义。

　　展望前路，英欧虽然重新开始走近，但结构性矛盾仍暗流涌动。英国国内政治掣肘不断，反对党抨击协议“背叛脱欧承诺”，右翼政党英国改革党支持率攀升，斯塔默政府需在亲欧与安抚“脱欧”选民之间走钢丝。未决议题如北爱尔兰贸易安排、直布罗陀主权争议等“脱欧后遗症”仍未根治，随时可能引爆新危机。即便贸易壁垒缓解，英国金融业外流、劳动力短缺等结构性难题也非短期可解。

　　英欧之间地理邻近性与经济依存度终将超越政治口号。英国前首相布莱尔曾说过：“未来一代人或许会将英国带回欧盟。”在全球化裂变与大国竞争加剧的当下，英欧的“有限合作”是为了生存不得已而为之的选择——在主权让渡与利益获取间寻找动态平衡。时也，势也——从“冰冷决绝”到“抱团取暖”，这场轮回既是美国霸权大棒下的副产品，也是现实对意识形态的胜利。在欧洲政治舞台上，没有永恒的敌人或盟友，唯有永恒的利益计算以及跟随时代潮流的顺势而为。

(责编：贾文婷、张悦)

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