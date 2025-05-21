新华社开罗5月20日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队20日说，该部队正与苏丹快速支援部队在首都圈恩图曼市西部和南部大规模交火。

苏丹武装部队发言人纳比勒·阿卜杜拉20日说，苏丹武装部队19日在恩图曼发起大规模军事行动，试图消灭驻扎在该市西部和南部，尤其是萨勒哈及其周边地区的苏丹快速支援部队，以尽快彻底收复喀土穆州。

社交媒体上的视频片段显示，苏丹武装部队人员已进入苏丹快速支援部队位于萨勒哈地区的军事基地。该军事基地是苏丹快速支援部队在喀土穆州的最后一个据点。

目击者告诉新华社记者，苏丹武装部队20日上午重新控制萨勒哈多个地区。一名不愿透露姓名的苏丹军方人士告诉新华社记者，苏丹武装部队正向恩图曼南部推进，目前已控制杰贝勒阿乌利亚水库以西部分地区。

苏丹快速支援部队尚未对此作出回应。

3月底，苏丹快速支援部队从首都圈喀土穆市撤退到恩图曼市，并控制了该市部分地区。苏丹冲突双方此后在该市多次发生冲突。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续两年多的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生、超过1236万人流离失所。

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