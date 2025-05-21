5月20日，中国公共外交协会在北京举办“临甲7号沙龙”专题吹风会。外交部亚洲司副司长梁建军就新时代的中国周边外交政策与行动等进行主题发言，并同中外记者互动交流。

图为“临甲7号沙龙”专题吹风会现场。新华社记者 袁睿 摄

梁建军介绍，中国以建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”为共同愿景，以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针，以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观为基本遵循，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美好未来。

他介绍，近年来，中国同周边国家共建“一带一路”合作项目落地见效。中国已同周边25个国家签署共建“一带一路”合作协议，是18个国家的最大贸易伙伴。中老铁路开通为区域互联互通树立典范，中柬“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，中马“两国双园”、东海岸铁路建设获得良好经济和社会效应，这些高质量共建“一带一路”合作项目不仅带动当地的经济发展，更切切实实惠及周边国家民众。

他表示，中国反对单边主义，强调关税战没有赢家，展现了负责任大国担当。中国作为自由贸易倡导者、发展中国家利益捍卫者、区域合作引领者的形象日益深入人心。就近期中美经贸高层会谈取得实质性进展，梁建军表示，这是双方通过平等对话协商解决分歧迈出的重要一步，符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国的利益和世界共同利益，包括周边国家在内的国际社会普遍对此表示欢迎，赞赏中国不仅捍卫了自身的权益，也为其他发展中国家争取了平等话语权。

“临甲7号沙龙”由中国公共外交协会主办，就有关话题不定期邀请嘉宾与中外记者互动交流，为了解中国政策提供交流观点的平台和窗口。（记者袁睿）

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