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泰国政府推出1570亿泰铢的经济刺激计划

2025年05月21日09:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月20日电 （记者简承渊）当地时间20日，泰国内阁批准了一项预算为1570亿泰铢（约341亿元人民币）的经济刺激计划，将重点推动社区经济、旅游业的发展，加强农业和基础设施建设。

泰国总理府发言人集拉育介绍，这笔资金包含在2025财年的年度预算中，主要来自于中央应急基金。

关于计划的具体内容，集拉育作了重点介绍：

一是水利基础设施的投入，包括雨季防洪、旱季蓄水；向全国各地的社区和农业区供水；供水系统的开发和改进。

二是交通方面的投入，包括解决交通瓶颈和缺失环节；提高旅行和货运安全；解决铁路和公路平交道问题；修建和升级停车休息区；改善和发展连接二级城市、旅游景点和生产区的道路。

三是旅游发展的投入，包括升级旅游景点、体育设施以及卫生间、住宿和标识等便利设施；完善游客便利系统；加强旅游安全，在主要旅游城市安装闭路电视；刺激国内旅游业，特别是二线城市旅游业。

四是提高生产效率，促进泰国产品出口，包括支持农民和中小企业采用先进技术并适当调整种植区域；为出口商提供财政支持和信贷；发展数字基础设施。

五是发展社区经济及其他项目的投入，包括支持基层经济发展；加大教育投入，培养人才。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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