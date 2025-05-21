新华社巴黎5月20日电（记者王松宇）“机遇中国·知音湖北”荆风楚韵民乐会暨“中国心 端午情”文化交流活动19日在法国巴黎举行。

活动在巴黎中国文化中心举行，由湖北省委宣传部和巴黎中国文化中心联合主办，湖北文化产业投资发展有限公司承办。民乐会以恢弘的合奏《盛世国乐》揭开序幕，古筝、排箫、琵琶等中国古典乐器轮番亮相。随后，湖北歌唱家生动演绎湖北民歌《龙船调》，并以法语倾情呈现法国名曲《玫瑰人生》，彰显跨文化交流之美。来自湖北省歌剧舞剧院的演员带来了颇具荆楚底蕴的舞蹈《楚灵》和《凤舞楚天》。

中国驻法国大使馆公使陈力致辞说，湖北与法国多座城市在文化、教育、生物医药和科技等领域保持密切往来，并取得丰硕成果。他表示，期望通过文化连心、旅游架桥，推动中法两国人民相遇相知，促进文明互学互鉴。

联合国教科文组织文化外交亲善大使赫德瓦·塞尔在致辞中说，今日的音乐与美食分享，不仅是文化展示，更是心灵相遇。她希望中法之间的文化之桥更加坚固，用艺术继续照亮前行之路。

活动当天展出243种、1100余件（册）湖北文创与非遗展品，并举行了《荆楚文库》《荆楚文萃》（法文版）海外赠送仪式及“荆楚留香”楚菜品鉴会。

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