新华社呼和浩特5月20日电（记者贺书琛）在中蒙口岸城市内蒙古二连浩特市，不时能看到来自蒙古国的车辆在街头穿梭，商贸市场里也时常能看到采买商品的蒙古国游客，一些商家还针对性推出特色商品和优惠活动，吸引蒙古国游客流连驻足。

2023年，二连浩特市恢复8座以下小型车辆通关。2024年，公路口岸客运通道日均出入境车辆达1000辆，载客通行约6000人。

蒙古国游客在二连浩特口岸等待入境。新华社发

今年“五一”假期，二连浩特市推出特色旅游活动，吸引八方来客。在国门景区界碑广场与国旗同框合影、在恐龙博物馆里看巨型恐龙模型低吼游走……为游客带来“一眼望两国、一日越亿年”的沉浸体验。统计数据显示，“五一”假期，二连浩特市累计接待国内外游客约2.98万人次，其中接待国内游客约1.87万人次，接待海外游客约1.11万人次，实现旅游业总收入5453.32万元。

除二连浩特外，策克、珠恩嘎达布其、阿日哈沙特和额布都格4个中蒙口岸也实现了8座以下小型车辆通关，入境购物、食宿、休闲旅游消费迅速增长。

在中蒙边境西线，距离边境仅百余公里的阴山脚下，“五一”假期迎来全国各地2万余台越野车，5万余名游客沿着雄伟奇绝的阴山山脉行进，一路尽览草原、沙漠、峡谷、湿地等多样自然地貌，欣赏阴山岩画、秦汉长城等历史遗迹，了解胡服骑射、昭君出塞等人文故事，感受“十公里移车换景、百公里穿越多样地貌”的独特体验。

巴彦淖尔市“渡·阴山”自驾游品牌已成为游客纵览北疆风貌的重要旅游选择，年接待游客超过15万人次。

内蒙古不仅与蒙古国接壤，其东北地区还与俄罗斯相邻。位于中俄蒙三国交界地区的满洲里市，以“跨境+”为引擎推动旅游产业创新升级，打造边境旅游高质量发展的“满洲里样本”，成为展示中国开放形象、深化区域合作的前沿窗口。

近年来，满洲里市以中俄跨境旅游专列、满洲里至伊尔库茨克航空游、满洲里至乌兰巴托航空游为主打，不断创新跨境旅游产品，推出了中俄蒙“万里茶道”跨境游研学、中俄蒙国际冰雪节、中俄蒙群众文化艺术季等特色文旅活动，不仅吸引境外游客前来体验，更成为许多国内游客感受多元文化的窗口。

2024年，内蒙古积极打造中俄蒙三湖跨境自驾游品牌，从满洲里市出发的中俄蒙三湖之约跨境“蓝冰之旅”应运而生。游客全程自驾近6000公里，一路尽览草原、湖泊与沙漠景观，追寻万里茶道历史印记。

今年一季度，满洲里市出入境旅游人数达15.07万人次，其中入境旅游人数7.28万人次，出境旅游人数7.79万人次。依托“万里茶道”文化品牌和中俄蒙毗邻地区合作机制，满洲里推出跨境研学游等多元化产品，有效激活淡季市场。

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