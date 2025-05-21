新华社昆明5月20日电（记者李溪岩、王贤思）中非智库论坛第十四届会议20日在云南省昆明市举行。来自中国和50多个非洲国家的近百名代表齐聚一堂，共议“中非治国理政经验交流与中国式现代化”。

与会嘉宾围绕“中非治国理政经验交流互鉴，实现公正合理的现代化”“中非共同落实全球发展倡议，引领开放共赢的现代化”“中非深化文明互鉴，倡导人民至上和多元包容的现代化”“中非可持续发展经验交流，推动实现和平安全与生态友好的现代化”等议题展开讨论，就中国式现代化的经验、非洲国家的现代化路径以及中非共同现代化方略进行了广泛而深入的交流分享。

纳米比亚共和国驻华大使伊莱亚·凯亚莫说，现代化是一个复杂的征途，每个国家因其历史、文化、社会经济背景不同，会有不同的现代化道路。然而，在这些差异背后蕴藏着共同愿景，即改善人民生活、消除贫困和建设具有韧性的社会。中国的发展经验表明现代化不仅关乎经济快速增长，还与促进社会公平、体制改革和良好治理有关。

索马里联邦共和国驻华大使和丹·奥斯曼·阿布迪说，中国式现代化并非仅仅关乎基础设施或经济增长，它关乎物质进步、文化自信、社会公平和环境治理的同步发展。中国式现代化发展的故事为非洲提供了宝贵的经验参考，即耐心规划、投资人才以及坚持不懈地致力于实现国家发展目标。

中国非洲研究院院长叶海林表示，中非两大文明虽远隔重洋、各具特色，但拥有高度的相似性与契合性，对集体主义、和平发展等理念的共同坚守，厚植双方真诚相待、平等交流的精神根基。中国与非洲，一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆，相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲始终紧密相连。作为全球南方成员，中非携手逐梦现代化将为全球南方的现代化积蓄澎湃动能，为全人类进步的伟大事业做出卓越贡献。

中非智库论坛是中非合作论坛框架下的重要分论坛，旨在为中非发展合作建言献策。本届论坛由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处主办，中国非洲研究院、中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处承办，云南财经大学协办。

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