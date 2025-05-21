新华社北京5月20日电 韩国警方19日说，韩国最大在野党共同民主党总统候选人李在明近期遭遇一系列暗杀威胁，警方已锁定两名涉案嫌疑人。

韩国第21届总统选举投票定于6月3日举行，候选人拉票活动已于5月12日正式启动。近期有传言称李在明面临安全威胁，有人企图对其实施暗杀。共同民主党因而要求警方加大对李在明的安保力度。

4月3日，在韩国首尔，警察在韩国宪法法院前执勤。新华社记者姚琪琳摄

首尔警察厅代理厅长朴贤洙19日在记者会上说，警方已接到3起与李在明遭暗杀威胁相关的报案，其中两起交由首尔警察厅网络犯罪部门调查，一起交由首尔永登浦警察署处理。

朴贤洙表示，另有217人因涉嫌参与针对总统选举的非法活动正在接受警方调查，其中15人牵涉深度伪造视频相关犯罪。

现阶段，韩国警方对各总统候选人提供24小时“次最高级”保护，安保级别与国务总理、国会议长等高官相同。针对候选人面临暗杀威胁的传言，警方表示已部署反狙击探测设备，同时安排防爆小分队和无人机反制人员应对突发事件。

朴贤洙说，为确保各总统候选人安全，警方计划实施“三道防线”。第一道防线为警方遴选的总统候选人安保小组，第二道防线为警探和地方警察，第三道防线为快速反应小分队。

按朴贤洙的说法，安保任务基本由首尔警察厅副厅长现场指挥。在出现重大情况的时候，他本人将前往现场。

随着李在明面临安全威胁的传言不断，共同民主党总统竞选团队官员姜勋植16日说，不少支持者担忧李在明的人身安全，竞选团队因而决定在其演讲时配备防弹玻璃。据韩国媒体报道，李在明19日演讲时已配备防弹玻璃。

去年1月，时任共同民主党党首李在明在釜山加德岛遭一名持凶器男子袭击，颈部受伤流血倒地，后被送往医院接受治疗。袭击者今年2月被判处15年监禁。

李在明被视为下一任总统最热门人选。民调机构“真实计量器”19日发布的民调结果显示，李在明以50.2%的支持率排名第一，继续领跑。其主要对手、执政党国民力量党候选人金文洙支持率为35.6%，改革新党候选人李俊锡支持率为8.7%。（张旌）

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