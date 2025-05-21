新华社北京5月20日电 美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧19日警告，国际信用评级机构穆迪对美国主权信用评级的下调，是对美国国债风险的“轻描淡写”；穆迪未计入美国可能印美元自购美债的风险。

2022年5月25日，在瑞士达沃斯，全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧出席世界经济论坛2022年年会一个分论坛。新华社记者郑焕松摄

达利欧当天在社交平台X发文称：“你应该知道，信用评级机构对信用风险轻描淡写，因为他们的评级仅限于政府债务违约风险。”

他说，信用评级并未考虑到债务高企的国家将印钱自购国债的风险；这将使债权人因债务国货币贬值蒙受损失。

达利欧说，对于关心货币价值的人而言，“美国政府债务的风险超出评级机构传递的信息”。

穆迪16日宣布，决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，缘于美国政府债务和利息支付比例增加。穆迪同时将美国主权信用评级展望从“负面”调整为“稳定”。

穆迪下调美国主权信用评级后，30年期美国国债收益率19日盘中突破5%；10年期美债收益率19日盘中突破4.5%。美国股市当天同样下跌。美国彭博新闻社同一天评论，“卖出美国”再现。

值得注意的是，美国《抵押贷款新闻日报》提供的最新数据显示，美国广受欢迎的30年期固定贷款利率19日上升至7.04%，达4月11日以来最高水平。美国消费者新闻与商业频道19日报道，抵押贷款利率4月上升确实对美国春季楼市构成直接负面影响。报道援引开发商的话说，美国住房需求4月大幅下滑。（卜晓明）

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