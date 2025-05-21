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“数智赋能初级卫生保健 促进全民健康覆盖”主题边会在日内瓦举行

2025年05月21日09:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网日内瓦5月20日电 （记者刘赫）在第78届世界卫生大会期间，“数智赋能初级卫生保健 促进全民健康覆盖”主题边会19日在日内瓦举行。

边会由中国、埃塞俄比亚、秘鲁、坦桑尼亚和泰国联合举办，各国和国际组织的200余名代表参会。

中国国家卫生健康委员会主任雷海潮在会上作主旨发言，世界卫生组织和相关国家代表发言。雷海潮表示，中国政府以基层为重点，以改革创新为动力，积极探索应用数智技术持续完善医疗卫生服务体系。实施健康优先发展战略，积极推动在发展规划、资源配置和财政投入上更加突出健康目标，推进实施医疗卫生强基工程，不断提升基层医疗卫生服务能力。构建整合服务体系，大力发展医疗联合体，促进服务系统连续。

雷海潮表示，各国应重视新一代信息和人工智能技术在医疗卫生领域的应用，共同推动全球数智健康安全治理和标准规范及推广。中国愿与各国及时分享经验、加强交流合作，共同为实现全民健康覆盖和可持续发展目标而努力。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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