新华社北京5月20日电 一名美国防务官员19日披露，美国海军“哈里·杜鲁门”号航空母舰已结束在中东地区任务，近期离开红海水域。执行任务期间，这艘航母因“疑似友军误伤”等事故损失三架军机。

据美国商业内幕网站报道，“杜鲁门”号航母现处地中海水域，暂不清楚何时返回弗吉尼亚州诺福克母港。

北大西洋公约组织那不勒斯盟军联合司令部先前在社交媒体宣布，“杜鲁门”号航母战斗群正参与地中海水域海上演练。公开情报消息也证实，这艘航母上周末北向驶过苏伊士运河。

“杜鲁门”号航母先前按计划部署在美国第六舰队行动区域，支持美国海军在欧洲和非洲部队。执行任务期间，这艘航母参与打击也门胡塞武装，同时因多起事故而损失三架F/A-18“超级大黄蜂”战机。每架估算造价约6000万美元。

据报道，去年12月，隶属于“杜鲁门”号航母战斗群的“葛底斯堡”号导弹巡洋舰在红海水域击落一架“超级大黄蜂”。美军将此事定性为“疑似友军误伤”，但没有披露更多信息。

今年2月中旬，“杜鲁门”号航母在地中海水域埃及塞得港附近与一艘大型商船相撞后受损，被迫前往一处美海军基地维修。这起事件导致时任指挥官去职。

4月28日，一架“超级大黄蜂”从“杜鲁门”号航母甲板坠落。据报道，事发时该航母正在急转弯，以躲避胡塞武装火力攻击。

5月6日，即美国总统唐纳德·特朗普宣布与胡塞武装停火当天，又有一架“超级大黄蜂”在返回“杜鲁门”号航母降落时坠海，当时这架军机因尾钩未能钩住阻拦索而导致降落失败。

美军3月15日发起打击胡塞武装军事行动，共两艘航母参与其中。“杜鲁门”号航母回国后，仅有“卡尔·文森”号航母部署在中东地区。

美军打击胡塞武装期间，胡塞武装也不时打击“杜鲁门”号航母战斗群，并宣称击中目标。美国中央司令部通常不公开承认遭打击，只通过一些军方社交媒体展示航母仍正常运行和演练，似乎有意表明航母并未受损。

美国国防部也鲜就胡塞武装说法置评。美国保卫民主基金会伊朗问题专家贝赫纳姆·本·塔莱卜卢告诉美国海军学会新闻网，难以判断美军行动在何等程度上削弱了胡塞武装的军事力量。

本轮巴以冲突2023年10月爆发后，胡塞武装在红海航线打击关联以色列的船只，策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。胡塞武装在美军发起行动后也频频袭击美国航母及其随行舰只。美国与胡塞武装本月6日达成停火协议系单独行动，撇开以色列。以色列当天仍在大规模空袭胡塞武装控制区，美国宣布停火令以色列猝不及防。胡塞武装也表示将继续打击以色列。（海洋）

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