打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

连损三架“超级大黄蜂” “杜鲁门”号航母离开红海

2025年05月21日09:01 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京5月20日电　一名美国防务官员19日披露，美国海军“哈里·杜鲁门”号航空母舰已结束在中东地区任务，近期离开红海水域。执行任务期间，这艘航母因“疑似友军误伤”等事故损失三架军机。

　　据美国商业内幕网站报道，“杜鲁门”号航母现处地中海水域，暂不清楚何时返回弗吉尼亚州诺福克母港。

　　北大西洋公约组织那不勒斯盟军联合司令部先前在社交媒体宣布，“杜鲁门”号航母战斗群正参与地中海水域海上演练。公开情报消息也证实，这艘航母上周末北向驶过苏伊士运河。

　　“杜鲁门”号航母先前按计划部署在美国第六舰队行动区域，支持美国海军在欧洲和非洲部队。执行任务期间，这艘航母参与打击也门胡塞武装，同时因多起事故而损失三架F/A-18“超级大黄蜂”战机。每架估算造价约6000万美元。

　　据报道，去年12月，隶属于“杜鲁门”号航母战斗群的“葛底斯堡”号导弹巡洋舰在红海水域击落一架“超级大黄蜂”。美军将此事定性为“疑似友军误伤”，但没有披露更多信息。

　　今年2月中旬，“杜鲁门”号航母在地中海水域埃及塞得港附近与一艘大型商船相撞后受损，被迫前往一处美海军基地维修。这起事件导致时任指挥官去职。

　　4月28日，一架“超级大黄蜂”从“杜鲁门”号航母甲板坠落。据报道，事发时该航母正在急转弯，以躲避胡塞武装火力攻击。

　　5月6日，即美国总统唐纳德·特朗普宣布与胡塞武装停火当天，又有一架“超级大黄蜂”在返回“杜鲁门”号航母降落时坠海，当时这架军机因尾钩未能钩住阻拦索而导致降落失败。

　　美军3月15日发起打击胡塞武装军事行动，共两艘航母参与其中。“杜鲁门”号航母回国后，仅有“卡尔·文森”号航母部署在中东地区。

　　美军打击胡塞武装期间，胡塞武装也不时打击“杜鲁门”号航母战斗群，并宣称击中目标。美国中央司令部通常不公开承认遭打击，只通过一些军方社交媒体展示航母仍正常运行和演练，似乎有意表明航母并未受损。

　　美国国防部也鲜就胡塞武装说法置评。美国保卫民主基金会伊朗问题专家贝赫纳姆·本·塔莱卜卢告诉美国海军学会新闻网，难以判断美军行动在何等程度上削弱了胡塞武装的军事力量。

　　本轮巴以冲突2023年10月爆发后，胡塞武装在红海航线打击关联以色列的船只，策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。胡塞武装在美军发起行动后也频频袭击美国航母及其随行舰只。美国与胡塞武装本月6日达成停火协议系单独行动，撇开以色列。以色列当天仍在大规模空袭胡塞武装控制区，美国宣布停火令以色列猝不及防。胡塞武装也表示将继续打击以色列。（海洋）

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部