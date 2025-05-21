人民网斯德哥尔摩5月20日电 （记者殷淼）5月20日，中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会并发表主旨演讲。瑞中贸易委员会主席佩尔松、中国驻瑞使馆负责经济商务事务的参赞康文、瑞典中国商会会长李洪钟、瑞外交部代表及20多家瑞、中机构负责人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民出席瑞中贸易委员会午餐会。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民宣介了习近平主席会见国际工商界代表的重要讲话精神，介绍了中国经济向新向好发展态势及中美日内瓦经贸会谈达成的系列重要共识。崔爱民强调，中国一直是世界经济发展重要引擎，推进改革开放坚定不移，始终是外商理想的投资目的地。中国愿同世界各国一道，共同维护自由贸易和多边主义，推动建设普惠包容的经济全球化。

崔爱民表示，中瑞经贸合作基础坚实、产业发展优势互补、务实合作势头向好。今年是中瑞建交75周年，希望中瑞两国企业延续传统友谊，增进认知与互信，共同挖掘新的合作商机，不断推动中瑞经贸合作迈向新征程。

瑞中贸易委员会午餐会现场。中国驻瑞典大使馆供图

佩尔松称赞中国支持自由贸易的立场，希望进一步加强对华互利合作。

崔爱民还就中瑞、中欧合作等问题与参会代表进行交流。

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