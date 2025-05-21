新华社阿布扎比5月20日电（记者温新年 赵丹亮）阿联酋知名农业科技公司Silal与中国寿光蔬菜产业集团19日在阿布扎比签署战略合作协议，双方将在艾因地区共同投资1.2亿迪拉姆（约合3300万美元），建设一个占地10万平方米的智能农业科技中心。

阿联酋工业与先进技术部长苏尔坦·贾比尔和气候变化与环境部长阿姆娜·达哈克在现场见证了签约仪式。

根据协议，这一农业科技中心将集成人工智能和机器人技术，覆盖从精准播种、智能气候控制、自动灌溉到机器人采收等多个环节，显著提升生产效率，推动农业可持续发展。

项目还将引入“寿光模式”的先进温室系统，并根据阿联酋气候进行优化调整，包括智能光伏玻璃温室、薄膜连接温室和大跨度太阳能温室等设施。该中心将主要种植番茄、黄瓜、甜瓜、草莓等十余种农作物，通过优化品种提升口感、抗性和产量。

Silal首席执行官萨勒明·阿梅里表示，与中国寿光集团的合作将为海湾地区树立农业创新典范，助力打造可复制的区域农业可持续发展模式。

寿光蔬菜产业集团创始人杨明表示，阿布扎比作为农业科技创新的前沿阵地，不仅具备前瞻视野，更为先进技术在极端气候条件下的应用提供了重要试验场。

据悉，项目还将建设人工智能实验室、技术测试区、水处理系统、食用菌种植区、冷链物流中心等配套设施，形成从育苗、生产到储运、出口的一体化高效农业生态系统。

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