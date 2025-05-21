新华社北京5月20日电 美国总统特朗普19日与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通电话，就俄乌停火谈判等问题进行了沟通。三方同意继续俄乌谈判，但在领土和撤军问题上未有进展。

舆论分析认为，特朗普与普京的通话让乌克兰和支持乌克兰的欧洲国家不安。美方没有在停火问题上与俄方“死磕”，而是同意俄乌讨论和平协议备忘录的问题，令乌克兰和欧洲更加担心美国在乌克兰危机上的立场更偏向俄罗斯。

特朗普倾向俄乌直接谈

特朗普今年1月上任以来，美国政府对俄乌和谈的态度一变再变：从最初扬言将在24小时内结束俄乌冲突，到近期声称美方将退出斡旋，之后又说“开了个玩笑”。上周，特朗普称除非他能与普京“一道”亲自谈，否则这场危机不会得到解决。

英国广播公司网站报道，俄美元首这次通话后，俄乌和谈形势再生变化。

特朗普19日在社交媒体发文说，他刚刚同普京结束2个小时的通话，通话“挺顺利”。“俄乌将立即启动旨在实现停火的谈判，更重要的是，这是旨在结束战争的谈判。具体条件将由双方协商确定，因为他们掌握着其他人无法知晓的谈判细节。”

特朗普还说，梵蒂冈已表示“非常乐意主持谈判”。

英国广播公司网站解读，特朗普的言下之意是：和平协议的条件只能由俄罗斯和乌克兰双方商定。

俄罗斯政治学家谢尔盖·马尔科夫认为，特朗普对俄美元首通话情况的通报表明，美方更倾向于俄乌直接谈判。

特朗普在白宫椭圆形办公室接受采访时重申了可能退出斡旋的警告，表示谈判若没有进展，他将退出，让俄乌自行解决，“这本是欧洲事务，本应局限在欧洲范围内”。

起草和平协议备忘录面临“重重困难”

普京在通话结束后发表的声明中说，通话“内容很丰富且相当坦率”，总的来说非常有益。

普京表示，他与特朗普商定，俄罗斯将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。备忘录将确定一系列主张，如解决危机的原则、可能达成和平协议的时间表，以及在达成相关协议的情况下临时停火等。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫20日说，俄罗斯与乌克兰围绕两国可能达成的和平协议起草备忘录时将面临“重重困难”，因此不会设定“最后期限”。

佩斯科夫告诉媒体记者，俄方与乌方将各自拟定备忘录草案文本，然后互相交换，随后双方将进行“艰难的接触”，以达成统一的备忘录文本。

俄高等经济大学国际问题专家安德烈·苏兹达利采夫说，俄乌双方的谈判立场差异巨大，俄美元首这次通话并不能成为俄乌和谈的转折点。

普京在通话后的声明中强调，目前的关键问题在于俄乌双方需要最大限度地展现出对和平的意愿，找到各方都能接受的妥协方案。俄罗斯的立场是明确的，对俄方最重要的就是“消除这次危机的起因”。

特朗普与普京的通话结束后，泽连斯基在基辅举行的新闻发布会上强调，乌方不会在领土问题上妥协，不会从其领土撤军。他还要求特朗普不要在乌克兰未参与的情况下作出有关乌克兰的决定，这是对乌克兰至关重要的原则问题。

泽连斯基担心美国“淡出”谈判

泽连斯基19日深夜在社交媒体发文说，美国和欧洲的代表应在“一定程度”上参与谈判过程，美国不“淡出”谈判和实现和平的努力尤为重要。英国广播公司在报道中说，如果美方“撒手不管”，是否意味着美国会停止对乌克兰的任何军事和情报支持？这一可能性让泽连斯基感到紧张。

泽连斯基表示，乌方已准备好“以任何能产生结果的形式”与俄罗斯进行直接谈判，乌方正在考虑包括土耳其、梵蒂冈、瑞士等在内的所有可能开展谈判的地点。

据英国《金融时报》报道，在俄美元首通话后，欧洲领导人对华盛顿不愿对莫斯科实施新制裁感到意外。报道说，从特朗普的言辞中可以看出，他“不准备对俄罗斯施加更多压力”。

当特朗普被问及为何未按此前威胁施加新制裁以迫使俄方达成和平协议时，他说：“我认为有机会达成协议，若实施制裁，情况可能更糟，但或许时机成熟时会这么做（实施制裁）。”

泽连斯基认为，如果俄罗斯不停火、如果普京提出不切实际的条件，那就意味着俄罗斯正在持续拖延战争，就必须对其实施更严厉的制裁。

特朗普与俄乌领导人通话后，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将继续支持泽连斯基，实现乌克兰的持久和平。德国总理默茨说，欧洲将通过制裁加大对俄罗斯的压力。（记者：黄河、栾海、陈丹、郑昊宁）

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