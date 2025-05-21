新华社日内瓦5月20日电(记者王娅楠 石松)第78届世界卫生大会19日在瑞士日内瓦开幕，中国同埃塞俄比亚、秘鲁、坦桑尼亚、泰国当日在日内瓦万国宫联合举办“数智赋能初级卫生保健 促进全民健康覆盖”主题边会。各国和国际组织的200余名代表参会。

中国国家卫生健康委主任雷海潮出席边会并作主旨发言。他指出，中国政府高度重视人民健康，推进健康中国建设，以基层为重点，以改革创新为动力，积极探索应用数智技术持续完善医疗卫生服务体系。实施健康优先发展战略，积极推动在发展规划、资源配置和财政投入上更加突出健康目标，推进实施医疗卫生强基工程，不断提升基层医疗卫生服务能力。构建整合服务体系，大力发展医疗联合体，促进服务系统连续。

雷海潮表示，各国应重视新一代信息和人工智能技术在医疗卫生领域的应用，共同推动全球数智健康安全治理和标准规范及推广。中国愿与各国及时分享经验，加强交流合作，共同为实现全民健康覆盖和可持续发展目标而努力。

世界卫生组织和相关国家代表指出，数字智能技术正在深刻变革全球卫生健康体系，尤其在基层医疗领域展现出巨大潜力，能够助力各国优化资源配置、缩小健康差距、加快推进全民健康覆盖进程。与会代表强调，数字技术赋能基层医疗服务将为全球健康事业带来前所未有的发展契机，有望显著提升医疗服务的可及性、公平性和效率。多位与会代表呼吁，推进医疗数字化转型不仅需要技术创新，更需要国际社会的广泛协作、知识共享和共同承诺。

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