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坚决维护合法权益 反对美方数字霸权

墨西哥政府起诉谷歌更名“墨西哥湾”

本报记者  谢佳宁
2025年05月21日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　墨西哥政府日前表示，已对美国谷歌公司提起法律诉讼，指控谷歌在美国用户的地图服务中将“墨西哥湾”更名为“美国湾”。墨西哥总统辛鲍姆说：“美国政府无权为整片海域命名。根据国际规则，墨西哥湾是一个多国共享的水域，其名称具有国际法律效力。”墨西哥媒体呼吁，坚决维护合法权益，反对美方数字霸权，防止数字平台成为一些国家实行单边主义的工具。

　　墨西哥湾是美国以南、墨西哥以东的一片水域，该名称自16世纪开始使用。今年1月，美国政府签署行政令要求将“墨西哥湾”重新命名为“美国湾”，敦促地方政府和立法者在官方文件中采用该名称，并要求谷歌地图一并更改。5月8日，美国众议院通过法案，要求联邦机构将所有地图和文件中的“墨西哥湾”更名为“美国湾”。

　　美方更名之举引发墨西哥政府和国际舆论的广泛批评和抵制。墨西哥政府强调，依据《联合国海洋法公约》与联合国地名专家组的规定，类似墨西哥湾这样的共享性地理实体的命名不得单方面更改。尽管美国政府至今尚未批准《联合国海洋法公约》，但谷歌作为有国际影响力的平台，其行为可能对公众认知与国际地图使用产生错误影响。辛鲍姆强调，“墨西哥湾”不仅仅是一个地理名称，更是墨西哥历史、文化和主权的象征。

　　墨西哥《通报者日报》刊文称，墨西哥湾具有独特且珍贵的生态系统，是世界上最大的石油储量地之一。美方更改名称的行为引发人们质疑，美国是否尊重该地区各国的文化主权。更改名称还会影响许多国际协议和环境政策。改名不仅是地理问题，也是身份、历史和国际关系问题。

　　谷歌方面称，美国地理名称信息系统已将“墨西哥湾”更新为“美国湾”，墨西哥用户将在谷歌地图上继续看到“墨西哥湾”的名称，美墨以外国家的用户会看到“两个名字”。来自多国的社交媒体用户要求谷歌停止显示“美国湾”的名称。以美国作为出版地的《大英百科全书》拒绝使用“美国湾”这一名称，并宣布将继续使用“墨西哥湾”。该机构认为，墨西哥湾是一个国际水域，被称为“墨西哥湾”已有超400年的历史，“美国更改名称的权力是模糊的”。《大英百科全书》还公示了1768年的第一版世界地图，阐述了保留“墨西哥湾”名称的历史论据。

　　墨西哥资深媒体人帕布罗·雷纳批评称，美方更名“墨西哥湾”是将个人叙事和看法强加于早已存在的地理和文化现实的霸道做法，充满对历史的无知，是一种挑衅行为。

　　（本报墨西哥城5月20日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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