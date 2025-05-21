世界卫生大会中国代表团——

本报日内瓦5月20日电 （记者刘赫）第七十八届世界卫生大会19日在瑞士日内瓦开幕。中国代表团团长、国家卫生健康委主任雷海潮在当天举行的一般性辩论发言中表示，中国积极开展全球卫生合作与交流。60多年来，中国累计向全球77个国家和地区派遣援外医疗队员3万多人次，诊治患者超3亿人次。在新冠疫情期间，为全球提供了5000亿件个人防护用品和23亿剂次疫苗。

雷海潮说，中国高度重视人民健康，实施健康优先发展战略，全面推进健康中国建设，居民主要健康指标持续向好、追求健康的公共政策进一步形成、医疗卫生服务更为公平可及。

雷海潮说，中方将继续以实际行动支持世卫组织和多边主义，欢迎世卫组织实施改革，愿与广大成员国携手努力，共同构建人类卫生健康共同体。他同时表示，台湾是中国不可分割的一部分，大会早已决定不同意台湾参加世卫大会，个别国家涉台发言扰乱会议议程，不得人心，中方敦促个别国家停止干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 15 版）

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