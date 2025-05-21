本报日内瓦5月19日电 （记者刘赫）2025年5月19日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席第七十八届世界卫生大会并顺访瑞士期间，分别会见世界卫生组织总干事谭德塞、世界气象组织秘书长绍洛、瑞士联邦委员兼内政部长鲍默—施奈德。

会见谭德塞时，刘国中表示，中国坚持全面推进健康中国建设，坚定支持世卫组织在全球卫生治理中发挥领导协调作用，愿继续对世卫组织予以支持。希望世卫组织秉持公正立场，维护新冠病毒溯源研究的科学性、严肃性。中方愿同世卫组织一道推动构建人类卫生健康共同体。谭德塞热烈欢迎刘国中副总理出席世界卫生大会，感谢中方对世卫组织和全球卫生健康事业的大力支持，愿同中方深化相关领域合作。会见后，刘国中和谭德塞共同见证国家卫生健康委、国家医保局与世卫组织签署合作文件。

会见绍洛时，刘国中表示，中国支持世界气象组织在全球防灾减灾和应对气候变化中发挥重要作用，愿同该组织一道推动全球气象治理。绍洛高度评价中国气象事业发展，期待同中方加强合作。

会见鲍默—施奈德时，刘国中表示，今年是中瑞建交75周年，中方愿同瑞方深化生物医药、健康医疗等合作，充实中瑞创新战略伙伴关系内涵。鲍默—施奈德高度评价瑞中关系，表示愿同中方深化经贸投资、疾病防控等合作。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 03 版）

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