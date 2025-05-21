中国国家航天局日前发布了嫦娥五号任务月球样品国际借用申请结果，包括美国布朗大学和纽约州立大学石溪分校在内的6个国家的7家机构申请获批。这是中美科技合作的又一生动例证。“中美合作是全球科学进步的基石”“美国推动具身智能发展，将有赖于与中国持续合作”“中美是推动人工智能发展的两个最重要的国家”，国际社会的普遍共识，彰显着中美两国科技合作的巨大价值和深远意义。

回望中美科技合作历程，有过破冰、暖春，也有过猜疑、分歧，但交流合作始终是主旋律，不仅造福两国，也惠及世界。去年12月，《中美科技合作协定》续签在两国乃至全球范围引发积极反响。从推动“叶酸革命”到加强环境监测与保护，从开展流感追踪到推动疫苗开发，过去40多年里，《中美科技合作协定》在引领两国科技合作实现广泛互利共赢上发挥了重要作用。英国《自然》杂志指出，“科研合作具有帮助应对中国、美国乃至世界所面临的诸多挑战的巨大潜力”。

令人遗憾的是，近年来，冷战思维在美国回潮，科技领域成为美国一些人对华搞零和博弈甚至负和博弈的重点领域。在维护所谓“国家安全”“本国优先”等幌子下，美国从单点对中国高科技企业实施封锁制裁，到采取限制技术、阻断交流、管控供应链等组合手段，对中国科技发展的无理打压变本加厉。这些违背科技发展规律的做法，既阻碍全球创新要素流动，破坏产业链供应链稳定，也损害了美国自身利益。美国斯坦福大学物理学家史蒂文·基维尔森直言，“终止与中国在量子材料方面的合作将让美国自废武功。”

事实证明，“小院高墙”“脱钩断链”阻挡不了中国科技发展的脚步。DeepSeek火爆全球科技圈，“祖冲之三号”再次打破超导体系量子计算优越性世界纪录……中国科技创新之路越走越宽广，展现出创新创造的巨大能量。美国智库信息技术与创新基金会此前发布的一份研究显示，在遏制中国人工智能发展方面，美国的限制措施“不仅难以阻止中国长期的进步，反而更有助于刺激中国发展本土生态系统”。美国咨询公司欧亚集团指出，“脱钩”不会削弱中国的科技行业，只是在“以伤害美国公司为代价减缓中国的速度”。

科技发展既遵循“你追我赶”的竞争规律，更需要“美美与共”的合作智慧。当前，面对方兴未艾的新一轮科技革命和产业变革，面对气候变化、流行病防控等各类全球性挑战，人类社会比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。中美作为两个科技大国，在科技领域各有优势，在提升自身竞争力的同时，秉持科技向善的理念，不断加强交流合作，就能实现“1+1＞2”的效果，为解决全球性挑战贡献更多新方案。

正如嫦娥探月工程展现的开放姿态，中国始终以推动构建人类命运共同体的责任担当谋划科技创新，推动国际科技合作。希望美方与中方相向而行，为中美两国加强科技交流合作创造良好环境，共同维护国际科技合作体系的开放性和包容性，让科技创新成果更好造福全人类。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)