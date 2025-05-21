“中方作为上海合作组织轮值主席国，愿同各方持续加强政策沟通，分享减贫经验，深化务实合作，帮助更多国家探索符合自身国情的减贫和可持续发展道路，携手建设远离贫困、共同繁荣的美好世界。”5月20日，习近平主席向2025年上海合作组织减贫和可持续发展论坛致贺信。贺信充分体现习近平主席对消除贫困、促进可持续发展的高度重视，对上海合作组织国家深化交流互鉴、建设上合组织命运共同体的殷切期望。

消除贫困、发展振兴是上海合作组织国家的共同梦想。中国经过艰苦努力，成功打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，走出一条中国特色减贫道路，谱写了人类反贫困历史新篇章，为全球减贫事业作出了重要贡献。“中国的经验表明，减贫不仅仅是经济增长问题，更是国家治理体系和发展模式有效性的体现”“中国经验为减贫工作带来启发”“愿同中国一起，让消除贫困的愿景一步步成为现实”，上海合作组织国家人士高度关注中国减贫的成功实践，普遍期待学习借鉴减贫治理的中国样本。

中国在实现自身脱贫的同时，始终秉承开放精神，推进互帮互助、互惠互利，助力上海合作组织国家抗击贫困。2023年5月，在首届中国—中亚峰会期间，中国同乌兹别克斯坦在两国政府间合作委员会框架内增设减贫合作分委会，这是中国在政府层面对外建立的首个减贫合作分委会。近年来，中国多地举办以减贫与发展为主题的研修班，为更多上海合作组织国家人士打开了观察中国式现代化的窗口，也为各国因地制宜探索本国减贫发展的现代化道路搭建了交流平台。2025年上海合作组织减贫和可持续发展论坛在陕西西安的成功举办，是中国同上海合作组织国家深化减贫合作、推动共同发展的又一生动实践。此次论坛还在陕西杨凌举办分论坛，200多名中外嘉宾对杨凌示范区种业创新节水技术等领域进行了实地考察，并围绕“共享农业科技创新成果 共谋减贫发展合作”主题展开交流探讨，进一步拓展上海合作组织国家在科技、教育、农业等领域的交流合作。

减贫问题说到底是发展问题。2025年是“上海合作组织可持续发展年”。近年来，中国加快推进高质量共建“一带一路”与本地区区域合作倡议及各成员国发展战略对接，同各方围绕全球发展倡议八大重点合作领域持续开展务实行动。2024年，中国与上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴贸易额达8900亿美元，创历史纪录，充分彰显区域发展的澎湃动能和广阔前景。从越来越多的上海合作组织国家优质农产品进入中国市场，到上海合作组织农业技术交流培训示范基地累计培训有关国家农业官员、技术人员2400余名；从巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目顺利竣工，到中吉乌铁路项目建设加快推进，一系列发展合作成果，生动诠释了中国与上海合作组织国家坚定不移走互利共赢、共同繁荣之路的诚意与担当。

立己达人，兼善天下。上海合作组织积极开展减贫和可持续发展合作，取得显著成果。中方将同各方一道，继续高举“上海精神”旗帜，坚守公平正义、加强互学互鉴、强化科技支撑、汇聚共识合力，推动上海合作组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段，为推进减贫和可持续发展合作、推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

《 人民日报 》（ 2025年05月21日 03 版）

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