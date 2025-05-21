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在差异中发现彼此的美好

恩里克·诺布雷加
2025年05月21日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　在这个联系日益紧密的世界，文化不仅是一个民族的灵魂，也是不同文明之间对话与理解的桥梁，就像伊佐拉的故事跨越40多年仍然能激发共鸣。作为一名长期致力于推动巴西与中国友好事业的工作者，我始终深信，拉中之间的文化交流，不仅是艺术和语言的碰撞，更是心灵与价值观的共鸣。

　　近年来，我们看到越来越多拉美青年学习中文、研读中国历史，也看到中国艺术家在拉美多地的舞台上展现东方文化的魅力。从文学到电影，从太极到桑巴，从丝绸到马黛茶，这种彼此欣赏与借鉴的过程，促进了拉中人民之间的友谊与相互尊重。

　　中国文化崇尚“和而不同”“美美与共”。我认为，这正是拉中文化交流的魅力。我们并不需要变得相同，而是要在差异中发现彼此的美好，在多样中追求和谐。这种交流，不仅增进理解，也为世界文明多样性注入新的活力。

　　未来，巴西中国友好协会将续写“伊佐拉的故事”，搭建更多平台，推动青年双向互访、文化展演和学术对话。我们相信，文化的种子一旦播下，就会在人民心中生根发芽，开出理解、合作、和平的花朵。

　　拉中合作，不仅是商品与贸易的互通，更是文明与梦想的交汇。愿我们以文化为纽带，赋予21世纪南南合作更加丰富的内涵。

　　（作者为巴西中国友好协会主席，本报记者宋亦然采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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