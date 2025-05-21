《女奴》女主角扮演者、巴西演员桑托斯深情讲述中国之缘——

本报记者 宋亦然

电视剧《女奴》海报。

1985年，桑托斯获得中国大众电视金鹰奖最佳外国女主角奖。

2023年，桑托斯在第二届中国—巴西电影展上致辞。

以上图片均为受访者提供

上世纪80年代的夜晚，不少中国家庭围坐在电视机前屏息凝神，只为等待一部电视剧《女奴》。该电视剧讲述的是遥远巴西的动人故事，成为改革开放后首批登陆中国的外国电视剧之一。即使播放频率仅有一周一集，该剧仍掀起了全民追剧热。剧中的女主角伊佐拉善良美丽，饱受压迫却始终坚持抗争。她的坚忍深深打动中国观众，伊佐拉的扮演者、巴西演员卢塞莉亚·桑托斯在中国也是家喻户晓。

40多年过去，本报记者在巴西里约热内卢见到桑托斯时，她仍清晰记得那段遥远的往事。“这部电视剧之所以打动人，不仅是因为故事本身，还因为伊佐拉是千千万万为美好生活而奋斗的人们的象征，传递着跨越国家和民族的情感。”桑托斯告诉记者，“也正因如此，这部电视剧能够在无数中国观众心中引发共鸣。1985年当我得知我获得中国大众电视金鹰奖最佳外国女主角奖，并成为首位获此殊荣的外国女演员时，我内心充满惊喜和激动。”

那时候，大多数中国家庭还没有电话，无数观众通过电视杂志投票，将荣誉颁给了来自地球另一端的一名年轻女演员。“即使路途遥远，我还是一个人踏上了前往中国的旅程。站上颁奖台，我发现整个场馆座无虚席。中国观众想听我讲话、唱歌，那种热情让我几乎落泪。”桑托斯说，“那个夜晚对我来说不仅是领奖，更多的是与中国观众难忘的情感连接。”

首次中国之行期间，桑托斯走访了北京、上海、苏州等地，中国的历史文化深深吸引着她。她原以为这是一次短暂的异国之旅，没想到从此与巴中友好事业结缘。此后近40年，她频繁往返两国之间，推动文化交流。1992年，她与四川电视台合作拍摄纪录片《美丽的巴西》，镜头中的热带雨林、桑巴舞者、原住民村落，为中国观众打开了了解巴西的新窗口。后来，她又带领巴西团队赴华拍摄《今日中国巨变》，在巴西观众中引起巨大反响。桑托斯还努力推动巴中影视合作，从资金筹措，到剧本创作，再到现场拍摄，她都亲自参与。“我希望努力为巴中影视合作做些事情，这也是我向两国人民之间的真挚情谊致敬的方式。”她说。

谈到当前两国之间的文化交流，桑托斯表示：“现在，巴中两国年轻人拥有更先进的数字工具，社交平台、流媒体、跨国制作等极大拓展了两国文化合作的边界。”近年来，中餐、中医、太极、京剧等中国文化元素在巴西越来越受欢迎，中国民众对于桑巴、嘉年华、巴西小说也越来越熟悉。桑托斯说：“巴中早已不再是陌生的国度，文化交流已深入民间，增进着彼此的认知。”

“我希望两国年轻人能在不同的生活方式中找到彼此的闪光点和共同点。”桑托斯说，希望新“伊佐拉”不再是一名遭受压迫的女奴，而是一名在北京或圣保罗地铁站拍短视频的女孩，或是一名喜爱中国文化的巴西学生。

桑托斯对巴中文化合作的未来充满信心，“全球化让我们联系更为紧密，也让我们更需要讲出自己独特的故事、讲出交流合作的故事”。她计划继续参与巴中文化艺术合作项目，在其中贡献更大力量。“文化是温情的，也是有力量的。它能够激发人们心底的情感，也能沉淀国家之间的信任和友谊。”桑托斯说。

40多年过去，很多中国观众依然记得那位温婉动人的伊佐拉，桑托斯也始终对中国有一份独特的情感：“我爱中国，我爱中国人民，我爱中国文化。我是个幸运的普通人，是巴中文化交流成就了我。”

（本报里约热内卢电）

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《 人民日报 》（ 2025年05月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)