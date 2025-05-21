穿越千年的丝绸之路不仅留下商贸印记，也在博物馆中呈现中土两国跨越时空的文化交流。从奥斯曼帝国宫殿中的中国瓷器，到安纳托利亚地区的传统织机，土耳其各地博物馆正通过多元方式再现丝路文化。

土耳其地处亚欧大陆交汇处，共有21处遗迹被列入《世界遗产名录》。根据土耳其文化和旅游部数据，2024年土耳其接待中国游客近41万人次，较上一年增长约65%。

在土耳其最大城市伊斯坦布尔，托普卡帕宫博物馆计划今年下半年增设一座瓷器博物馆，重点展出13世纪至20世纪初由中国出口至当地的瓷器。“我们收藏了约2.2万件瓷器，其中约1.2万件来自中国。这些瓷器将西亚的几何图案与中国瓷器工艺巧妙融合，艺术价值难以估量。”托普卡帕宫博物馆负责人伊尔汗·科贾曼说。

在距伊斯坦布尔约150公里的布尔萨市，乌穆尔贝伊中心有一座丝绸博物馆，展出传统织机、当地特色丝绸及其他与古丝路相关的文物。据有关史料记载，来自中国的丝织技术早在东罗马帝国时期便已传入当地。

据布尔萨市终身教育部负责人艾恰·塔亚尔介绍，当地借助博物馆资源，开展青少年夏令营、成人职业技术培训等多种形式的公众教育活动，推动传统丝绸技艺传承。“我们希望通过不同的博物馆教育形式提升公众认知，欢迎大家一同了解布尔萨的丝绸故事”。

位于土耳其中部克尔谢希尔省的卡曼卡莱赫于克考古博物馆展示从青铜时代至奥斯曼帝国时期多个文明的珍贵文物，其中包括一批16世纪至19世纪奥斯曼帝国时期来自中国的瓷器。馆长伊泽特·埃森表示，得益于丝绸之路，安纳托利亚这片土地见证了不同文明的兴衰，也为博物馆事业发展提供了得天独厚的条件。“我们希望通过博物馆激发公众对历史遗产保护的兴趣，也希望能和更多中国同行交流。”

在土耳其东部，埃尔祖鲁姆的民俗博物馆由11座传统石屋和一座旧驿站改建而成，室内陈设了地炉、铜壶等日常器具。埃尔祖鲁姆文旅局协调员克万奇·卡拉珀纳尔介绍，当地民俗文化体现出浓郁的欧亚草原风格以及对瓷器的喜爱和对龙图腾的崇拜，展现了中国文化在历史上的深远影响。“在博物馆中，民俗艺术不仅得到保护，也让丝路上的文化交流在当代继续绽放活力。”

位于土耳其东北部黑海地区的特拉布宗是古丝绸之路西端重要的海陆交通中转站。特拉布宗自然与历史遗产保护协会会长科什昆·埃里斯表示，据史书记载，包括马可·波罗在内的多位中世纪旅行家曾从土东北部前往中国。如今，当地仍保留着大量丝路遗存，包括古代驿站和拱桥。目前，当地正通过数字化博物馆建设，加强丝路文物的研究与保护。“丝绸之路也是土中两国之间的文化之路。我们希望通过文博合作，让两国人民加深了解。”他说。

（据新华社电 记者马则刚、张雨阳、刘磊）

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