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王毅分别同巴基斯坦副总理兼外长、印尼国家经济委员会主席、美国亚洲协会会长会谈会见

2025年05月21日01:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅20日在京同巴基斯坦副总理兼外长达尔、印尼国家经济委员会主席卢胡特、美国亚洲协会会长康京和举行会谈会见。

　　在同达尔会谈时，王毅说，中巴双方就巩固传统友谊、加强互利合作、共同应对挑战保持密切战略沟通，体现了两国关系的高水平。作为铁杆朋友，中方将一如既往坚定支持巴方维护国家主权和领土完整，支持巴方坚决打击恐怖主义，不断深化中巴全天候战略合作伙伴关系。

　　达尔表示，巴方坚定恪守一个中国原则。巴方将全力保障中方在巴人员、项目和机构安全。

　　达尔介绍了巴印达成停火谅解以来最新情况和巴方考虑。王毅表示，中方欢迎并支持巴印通过对话妥善处理分歧，实现全面持久停火，寻求根本解决途径。

　　在会见卢胡特时，王毅表示，去年，习近平主席和普拉博沃总统两度会晤，就深化两国全方位战略合作达成重要共识，构建起包括安全合作在内的“五大支柱”合作格局。中方愿同印尼一道，高质量推进雅万高铁等标志性项目，挖掘新兴领域合作潜力，共同弘扬万隆精神，抵御单边主义和逆全球化冲击，携手建好亚太共同家园。

　　卢胡特表示，期待同中方密切各层级交往，推动印尼中国命运共同体取得更大发展，共同推进全球南方团结合作。

　　在会见康京和时，王毅说，近期中美经贸高层会谈取得进展，这再次说明，平等对话、相互尊重、妥善处理彼此合理关切符合中美两国共同利益。但与此同时，美方继续遏制打压中国的正当发展权利，近日竟然试图对中国芯片进行全面封杀，这是赤裸裸的单边霸凌，中方坚决反对。中美应首先通过在亚太地区实现良性互动，进而构建两国正确相处之道，中方希望亚洲协会继续为增进美国社会对华正确认知发挥桥梁作用。

　　康京和表示，亚洲协会愿同更多美国有识之士一道，为消除误解、促进理解搭建对话平台。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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