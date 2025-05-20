新华社印度尼西亚普禾加多5月20日电 通讯｜中文教育在印尼持续升温

新华社记者陶方伟

“滴答，滴答，下雨了，下雨了。”在印度尼西亚中爪哇省普禾加多市普华三语学校的一堂中文课上，二年级学生正跟着老师齐声朗读，稚嫩的声音中透着认真。

近年来，随着中国与印尼共建“一带一路”合作不断深化，两国在基建、新能源、数字经济等领域的联系日益密切，中文教育也在印尼持续升温。越来越多的印尼学生通过各种渠道学习中文和中国文化，拓展视野和机遇。

普华三语学校中文部主任吕晓虔来自河北保定，已在普华任教二十年，亲眼见证了中文教育在印尼的发展与转变。

“刚来普华时，中文课还只是补习性质。现在，它已完全融入学校的正规教学体系。”吕晓虔说，“过去这里的学生90%是华裔，如今，非华裔学生占比已升至35%。他们主动选择学中文，以增加升学和未来职业发展的机会。”

据校长陈韬介绍，普华三语学校目前共有在校学生950余名，中文教师24人，具备涵盖幼儿园至高中的完整中文课程体系。“在普华，我们不仅教授语言，更希望学生通过‘用中文学习’，自然而然理解其背后的文化逻辑。”

在本土中文教师美安娜看来，越来越多非华裔家庭子女选择学习中文，正是看到中文教育可能提供的向上通道和现实价值。“学中文带给我的不仅是更高薪的工作，也让我在日常生活中获得了特别的尊重。”

印尼苏迪曼将军大学国际关系学者努里耶尼·卡尔蒂卡·宾塔尔萨里的女儿也在学习中文。“作为国际关系学者，我认为中国是当今世界最重要的国家之一，也是东盟国家最关键的伙伴之一。”努里耶尼说，印尼需要具备全球视野、理解中国并能有效沟通的新一代人才，“中国是当前最具吸引力的留学目的地之一”。

普华12年级学生、18岁印尼华裔女孩张子怡梦想从事建筑行业，“中国的建筑和文化让我着迷，比如故宫，每一处设计都像艺术品”。张子怡在2025年“汉语桥”中爪哇省赛区比赛中夺冠。

据校方介绍，近年来，普华已有多名学生先后进入中国知名高校学习，也有毕业生进入印尼政府机构、中资企业等，在不同领域以不同方式投身于中印尼合作事业。

2025年1月，印尼第一家孔子课堂、普华三语学校孔子课堂正式揭牌。陈韬说：“这将极大促进中文和中华优秀传统文化在当地的传播，也有助于协调更多印尼本地学校参与‘中文+职业技能’的人才培养，为印尼学生提供更广阔的成长路径和国际接轨的平台。”

目前，印尼已建立9所孔子学院、1所孔子课堂，提供多层次、多元化的中文课程和文化活动。今年，印尼第10所孔子学院将在巴东国立大学设立。此外，雅加达教师与教育人员中心与印尼阿拉扎大学孔子学院4月正式签署合作协议，中印尼在中文教师培训领域的合作进入新阶段。

“孔子学院的参与，不仅为印尼的中文教学带来了资源与专业支持，还推动了本地教师团队的国际化视野建设。”印尼基础与中等教育部教师与教育人员总司长努努克·苏里亚妮说。

多方合作与政策支持的持续推动下，印尼中文教育正在不断拓展，更多印尼学生得以通过中文走向更广阔的未来。

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