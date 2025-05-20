新华社新西兰奥克兰5月20日电（记者龙雷 陈正安）“对话·知音”大地之声音乐会日前在新西兰最大城市奥克兰的市政厅舞台上演。中国诗词的诗意之美与毛利民歌的深情旋律交相辉映，谱写出一场和谐美妙的艺术盛宴，赢得现场观众热烈掌声。

“对话·知音”大地之声音乐会是2025中国－新西兰艺术节的系列活动之一。音乐会上，唐代诗人李白和宋代词人苏轼的经典作品，与毛利歌曲《相爱的那天》和《金蝉之歌》的叙事旋律交相呼应，展现了中国文化与毛利文化的深度与魅力。

中国驻新西兰大使王小龙在致辞中表示，音乐会让人们有机会相聚在一起，聆听华夏诗词的典雅韵律，欣赏毛利民歌的深情吟唱，感受两个民族的文化融合和心灵共鸣。“希望此次活动搭建两国人民相互理解的桥梁，增进两国之间的友谊。”

新西兰毛利发展部长波塔卡表示，很高兴与大家一起欣赏毛利文化与中华文化的美妙融合。通过中新艺术家的联袂演出，共同见证两国人民友好。

音乐会由奥克兰中国文化中心主办，当地社区领袖、政商界和媒体代表以及中新两国友好人士约300人参加。

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