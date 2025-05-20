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法国参议院调查委员会公布雀巢“巴黎水”丑闻调查报告

2025年05月20日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月19日电（记者李文昕）法国参议院调查委员会19日公布一项针对“巴黎水”（Perrier）矿泉水产品丑闻的调查报告。报告显示，“巴黎水”的生产商——总部位于瑞士的雀巢公司存在消费者欺诈行为，法国政府有关部门监管不力甚至涉嫌蓄意包庇企业，包括帮助掩盖水源污染情况、放宽矿泉水处理标准等。

　　2024年初，法国媒体曝光“巴黎水”丑闻，称该品牌在法国的水厂在水源受污染后，以紫外线、活性炭等原用于自来水的消毒工艺对其进行非法处理，产品既不符合“天然矿泉水”标准，也存在健康风险，因为污染物中包含大肠杆菌、肠球菌等源自粪便的细菌。法国参议院于2024年底成立专项委员会对此展开调查，并于本月19日公布了被法国媒体称为“爆炸性”“骇人听闻”的调查报告。

　　报告说，雀巢公司相关部门2020年就发现其位于法国的部分矿泉水工厂存在非法水处理行为，2021年开始接触法国政府有关部门，并提出改造计划，包括对部分“维护较好”水井的水使用精细微滤技术消毒，以生产带有“天然矿泉水”标签的产品；对部分“老化严重”的水井进行改造，转为生产不带“天然矿泉水”标签的饮用水，并用于生产“氼颂家巴黎水”品牌系列饮品。

　　报告指出，欧洲法律规定，天然矿泉水不得进行任何可能改变其特性的消毒或处理。而对于雀巢公司的非法消毒行为，法国政府有关部门并未采取相应行动，甚至在2023年修改法规放宽相关标准，批准该公司采用过滤精度为0.2微米的精细微滤技术进行水处理。法国现行法律规定，可用于天然矿泉水的过滤精度下限是0.8微米，低于此精度被认为是用于消毒目的。法国媒体指出，雀巢因此得以继续靠“天然矿泉水”的标签赚取高额利润。

　　此外，针对雀巢改造水井以进行产品转型的计划，法国多个政府部门2023年还同意修改一份“巴黎水”水源卫生质量报告，删除了水井被细菌、除草剂以及杀虫剂分解物等污染的检测结果，将其替换成描述企业有益实践的段落，为该企业取得相关生产许可铺平了道路。

(责编：贾文婷、张悦)

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