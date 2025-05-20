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马克龙：“选择法国”国际商务峰会吸引了200亿欧元投资

2025年05月20日13:44 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月19日电（记者李文昕）法国总统马克龙19日宣布，当天在巴黎近郊凡尔赛宫举行的第八届“选择法国”国际商务峰会共吸引投资200亿欧元，创下这项活动举办以来的新纪录。

　　法国自2018年以来每年举办“选择法国”国际商务峰会，旨在吸引投资、创造就业。今年峰会主题是“法国，创意之国”，邀请200多名国际企业负责人参会，共达成约50个意向投资项目，涵盖人工智能、交通运输、绿色能源等行业。

　　这些项目包括美国普洛斯集团投资64亿欧元在法国建设数据中心和仓库，地中海邮轮公司向法国造船厂订购两艘总造价35亿欧元的邮轮，英国金融技术企业雷沃卢特公司今后三年在法投资10亿欧元并申请银行执照等。

　　除上述总计200亿欧元的项目之外，马克龙还宣布，本届峰会期间，阿拉伯联合酋长国、美国、加拿大等国大型投资基金及企业确认，将按照今年2月巴黎人工智能行动峰会时所作承诺，对法人工智能领域投资约208亿欧元。

　　马克龙在峰会上表示，法国政府针对劳动力市场、税收等领域的改革措施是法国对外资吸引力回升的原因之一。他表示，法国将继续推进旨在简化官僚程序和规章制度的改革，推动加强欧洲单一市场建设。

　　根据安永会计师事务所本月中旬发布的报告，到2024年，法国已连续六年成为对外资最具吸引力的欧洲国家。

(责编：贾文婷、张悦)

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