新华社马尼拉5月20日电（记者张怡晟 杨云起）菲律宾总统马科斯19日在社交媒体账号分享了一期播客，说自己愿意与前总统杜特尔特家族和解。

马科斯在播客中说，自己“需要朋友，而不是敌人”，希望政局稳定，从而实现政治议程。他说，即便政见有分歧，自己对和解依然持开放态度。

2022年，马科斯和杜特尔特的女儿莎拉·杜特尔特搭档竞选菲律宾正副总统，取得压倒性胜利，但随后双方关系急剧恶化。莎拉今年2月被众议院弹劾，新一届参议院将在今年7月对她的弹劾案进行表决。今年3月，杜特尔特在马尼拉国际机场被捕，目前羁押在荷兰海牙的国际刑事法院。

菲律宾12日举行了中期选举，改选国会众议院全部317个席位、参议院24个席位中的12席以及地方行政首长、地方议会议员。根据菲选举委员会近日公布的结果，马科斯阵营获得了参议院12个改选席位中的6席，杜特尔特阵营紧随其后获得5席。其中一名当选参议员同时获得马科斯阵营与杜特尔特阵营支持，所以双方均将其归为己方胜选席位。此外，包括再次当选达沃市市长的杜特尔特在内，杜特尔特家族有多人赢得地方选举。

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛认为，本次中期选举结果表明，杜特尔特家族依然是菲政坛不可忽视的力量。皮特洛认为，马科斯阵营在参议院选举中与反对派几乎“平分秋色”，这意味着他在剩余任期内将面临更多挑战。

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