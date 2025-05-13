人民网记者 简承渊

柬埔寨王家研究院孔子学院成立于2009年12月22日，是柬埔寨最早成立的孔子学院。澜湄潮涌十六载，该院已成为培养柬埔寨汉语人才的摇篮，为促进中柬友好、民心相通作出了重要贡献，汉语教育之花结出中柬友好的累累硕果。

“孔子学院在当地的文化影响力增强，不仅提高了汉语的社会认可度，也促进了中柬经济文化的交流，深化了人民之间的相互理解与友谊。”柬埔寨孔子学院柬方院长陈统崇在接受记者采访时表示，2022年11月，中文正式纳入柬埔寨国民教育体系，促进汉语教育在柬埔寨发展。

柬埔寨王家研究院孔子学院柬方院长陈统崇。受访者供图

陈统崇自幼与汉语结下不解之缘。他牢记祖辈"学好汉语不忘本"的教诲，六岁起便在华校系统学习汉语。凭借持续努力，2011年，陈统崇荣获第十届"汉语桥"柬埔寨赛区比赛二等奖，获得赴江西九江学院留学的机会。在中国期间，他通过参与第五届"汉语桥"在华留学生汉语大赛积累了宝贵经验，这些经历为其日后的教育实践奠定了基础。

在中国学习的经历重塑了陈统崇的教育理念。他系统观察了讲授式教学与小组讨论等多元教学方式，“我观察到，中国非常强调勤奋、毅力和纪律性，这些品质对学生的全面发展至关重要。在我的教育事业中，我希望能够鼓励学生培养良好的学习习惯和强烈的责任感，使他们在学习过程中不断激发内在潜能。”陈统崇认为，柬埔寨可以在教育体制的设计与实践中借鉴中国的一些成功经验，以进一步提升教育质量。

作为中柬文化交流的重要纽带，柬埔寨王家研究院孔子学院始终践行推动汉语教育发展、促进跨文化对话和深化民间友好合作三大使命。学院针对不同学习群体开设分级汉语课程，运用市场购物、寺庙游览等生活场景设计情景对话训练，并开发具有本土化特色的中文教材，强化学习亲近感。学院还通过中文歌曲大赛、传统节日庆典等活动，构筑文化交流平台。

“中文+职业技能”模式，不仅帮助柬埔寨汉语学习者提升就业竞争力和跨文化沟通能力，也为深化国际产业合作、推动产教融合提供了有力支撑。柬埔寨王家研究院孔子学院培养众多汉柬双语人才，他们进入中资企业担任翻译、项目管理等职务，切实服务于中柬经济走廊建设。“汉语教育也促进了旅游业的发展。越来越多会讲汉语的导游和服务人员为访问柬埔寨的中国游客提供了便利。” 陈统崇认为，这不仅提升了游客的体验，也刺激了当地经济发展，为社会发展注入新的活力。

“学习汉语让我更加自信和包容，使我更加开放于接受不同的文化与观点。同时，也为我的职业发展提供了更多机会。”陈统崇强调，学习中文最终目的不仅仅是为了学会语言，而是为了走得更远，“我们致力于在汉语教育和文化交流的基础上，推动柬中两国人民之间的理解与信任，从而为促进两国间的可持续发展与合作奠定基础。”

(责编：张悦、杨牧)