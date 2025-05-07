打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国赴南苏丹（瓦乌）维和部队举行庆祝中国军队参加联合国维和行动35周年纪念活动

2025年05月07日16:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号
活动现场。维和部队供图
活动现场。维和部队供图
123

人民网内罗毕5月7日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队日前隆重举行庆祝联合国成立80周年暨中国军队参加联合国维和行动35周年纪念活动，联南苏团西战区军事人员、瓦乌基地民事人员、军事观察员、维和警察、各出兵国指挥官以及中国维和部队全体官兵参加活动。

活动共展出100余幅图片，全景展现了中国军队参加联合国维和行动35年来，维和官兵积极履行监督停火、扫雷排爆、筑路架桥、物资运输、医疗救护、警戒护卫等使命的情况，生动反映了我维和官兵文明之师、和平之师的良好形象。

“图片直观、生动地展现了中国军队35年来为维护世界和平所作的突出贡献，给我留下了非常深刻的印象，中国是一个负责任的大国，我们愿与中国军人精诚合作，努力维护地区和平。”联南苏团瓦乌营地任务支援中心加布里埃尔·达里说，今天很荣幸能一起参加庆祝中国军队参加维和行动35周年仪式，非常感谢中国给南苏丹提供的所有帮助，为南苏丹瓦乌营地的中国维和官兵感到骄傲。

自1990年首次向联合国停战监督组织派遣军事观察员以来，中国军队已累计派出维和官兵5万余人次，其中17名中国军人在维和行动中献出宝贵生命。中国是联合国安理会常任理事国第一大维和行动出兵国，现有近1800名官兵在7个任务区和联合国总部执行任务，成为联合国维和行动关键力量。

“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。中国军队始终是世界和平与发展的正义力量。我们不仅是和平的守护者，更是友谊的传播者、发展的促进者。”第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队指挥长王艳辉表示，将一如既往支持联合国维和行动，坚守任务区各个战位，用实际行动诠释着中国军人的责任担当。

据悉，15年来，工兵分队已累计修筑、维护道路约9389公里，运输土石方约240万立方米，平整场地约1248万平方米，维修桥梁15座，搭建板房141间；医疗分队已累计接诊病人18960人次，完成手术392台次。（张晓昆、向成、王依博对本文亦有贡献）

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部