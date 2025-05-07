人民网内罗毕5月7日电（记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队日前隆重举行庆祝联合国成立80周年暨中国军队参加联合国维和行动35周年纪念活动，联南苏团西战区军事人员、瓦乌基地民事人员、军事观察员、维和警察、各出兵国指挥官以及中国维和部队全体官兵参加活动。

活动共展出100余幅图片，全景展现了中国军队参加联合国维和行动35年来，维和官兵积极履行监督停火、扫雷排爆、筑路架桥、物资运输、医疗救护、警戒护卫等使命的情况，生动反映了我维和官兵文明之师、和平之师的良好形象。

“图片直观、生动地展现了中国军队35年来为维护世界和平所作的突出贡献，给我留下了非常深刻的印象，中国是一个负责任的大国，我们愿与中国军人精诚合作，努力维护地区和平。”联南苏团瓦乌营地任务支援中心加布里埃尔·达里说，今天很荣幸能一起参加庆祝中国军队参加维和行动35周年仪式，非常感谢中国给南苏丹提供的所有帮助，为南苏丹瓦乌营地的中国维和官兵感到骄傲。

自1990年首次向联合国停战监督组织派遣军事观察员以来，中国军队已累计派出维和官兵5万余人次，其中17名中国军人在维和行动中献出宝贵生命。中国是联合国安理会常任理事国第一大维和行动出兵国，现有近1800名官兵在7个任务区和联合国总部执行任务，成为联合国维和行动关键力量。

“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。中国军队始终是世界和平与发展的正义力量。我们不仅是和平的守护者，更是友谊的传播者、发展的促进者。”第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队指挥长王艳辉表示，将一如既往支持联合国维和行动，坚守任务区各个战位，用实际行动诠释着中国军人的责任担当。

据悉，15年来，工兵分队已累计修筑、维护道路约9389公里，运输土石方约240万立方米，平整场地约1248万平方米，维修桥梁15座，搭建板房141间；医疗分队已累计接诊病人18960人次，完成手术392台次。（张晓昆、向成、王依博对本文亦有贡献）