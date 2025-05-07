新华社伊斯兰堡5月7日电 巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里7日在电视直播讲话中说，印度军方当天凌晨对巴展开的空袭已造成至少8人死亡、35人受伤，另有2人失踪。巴基斯坦国防部长阿西夫7日凌晨告诉当地媒体，巴空军在对印度空军采取的反击行动中已击落5架印军战机。

这是5月7日在巴控克什米尔地区穆扎法拉巴德拍摄的印度导弹摧毁的建筑（手机照片）。新华社发

印度导弹袭击巴基斯坦

据《印度时报》援引印度军方的话说，印军7日发起“重大军事行动”，针对巴基斯坦境内9个“恐怖基础设施”目标地点发起袭击。印国防部说，此次军事行动“目标明确、慎重且不会升级”。

乔杜里7日发表电视讲话说，印度空军战机自印方空域向巴境内发射导弹，巴东部旁遮普省巴哈瓦尔布尔地区、锡亚尔科特地区、谢赫布拉地区和沙卡尔格尔地区，巴控克什米尔地区首府穆扎法拉巴德、戈德利地区等6个地点遭遇袭击，多座清真寺被损毁。袭击已造成包括1名儿童在内的至少8名平民死亡、35人受伤，另有2人失踪。

另据分别在巴哈瓦尔布尔地区和穆扎法拉巴德的当地目击者告诉新华社记者，他们凌晨时分听到了巨大爆炸声，穆扎法拉巴德随后发生停电。

资料照片。2019年2月27日，巴基斯坦军方称击落两架侵入巴领空的印度军机。新华社发（贾维德·达尔摄）

巴基斯坦击落印度战机

巴基斯坦三军新闻局7日凌晨发表声明说，巴空军已击落5架印军战机，并发射导弹摧毁了印方境内一处军事指挥部以反击印度对巴空袭，所有参与行动的巴空军战机均已安全返回。

巴基斯坦民航及安全部门随后发布紧急公告，宣布巴暂时关闭领空48小时，包括首都伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇等主要国际机场均已紧急关闭，伊斯兰堡国际机场所有航班取消，部分拟落地航班已返航。旁遮普省政府宣布7日全省教育机构关闭。

巴基斯坦总理夏巴兹已发表声明，强烈谴责印度对巴空袭行动，称“巴方完全有权对印方发动的战争行为作出回应”。

这张5月7日在巴基斯坦伊斯兰堡的新闻视频截图显示，印度导弹袭击巴基斯坦东部旁遮普省巴哈瓦尔布尔地区。新华社发

印巴紧张局势持续升级

4月22日，印控克什米尔地区发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡。随后印度与巴基斯坦均采取强硬措施，引发局势升级。

印度政府2日宣布立即禁止从巴基斯坦直接或间接进口所有商品。巴基斯坦政府则于4日宣布，禁止通过陆路、海路和航空转运进口原产于印度的货物，并禁止第三国向印度出口的货物从巴基斯坦过境。

据印度媒体新德里电视台5日报道，印度已经切断了杰纳布河伯格利哈尔大坝的水流，并计划在杰赫勒姆河基萨甘加大坝采取类似措施。

巴基斯坦军方官员5日告诉新华社记者，当地时间4日深夜，印军向克什米尔地区印巴实际控制线巴方一侧的多个哨所开火，巴军“全力反击”。

印度军方表示，4日夜间至5日凌晨，克什米尔地区印巴实控线附近巴方哨所再次向印方进行了轻武器射击，印度军队迅速予以回击。这是克什米尔枪击事件发生后，双方在实控线附近连续第11天进行交火。

巴基斯坦三军新闻局5日发表声明说，巴军方当天成功试射了“法塔赫系列”地对地导弹。这是进入5月以来巴军方第二次宣布成功试射导弹。巴基斯坦外交部同日发表声明说，巴方已决定正式向联合国安理会通报有关南亚局势的最新进展。（记者：蒋超、伍岳、陈冬书）

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