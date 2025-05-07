新华社伊斯兰堡5月7日电（记者蒋超）巴基斯坦军方官员7日说，印度军方当天凌晨向巴本土及巴控克什米尔地区至少6处地点进行空袭，巴军随即展开反击并击落5架印空军战机。

巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里7日发表电视讲话说，印度空军战机自印方空域向巴境内发射导弹，巴东部旁遮普省巴哈瓦尔布尔地区、锡亚尔科特地区、谢赫布拉地区和沙卡尔格尔地区，巴控克什米尔地区首府穆扎法拉巴德、戈德利地区等6个地点遭遇袭击，多座清真寺被损毁。袭击已造成包括1名儿童在内的至少8名平民死亡、35人受伤，另有2人失踪。

在巴哈瓦尔布尔地区和穆扎法拉巴德的目击者告诉新华社记者，他们凌晨时分听到巨大爆炸声，穆扎法拉巴德随后出现停电。

巴国防部长阿西夫7日凌晨向当地媒体表示，巴空军在对印军采取的反击行动中已击落5架印空军战机。

巴基斯坦民航及安全部门随后发布紧急公告，宣布巴暂时关闭领空48小时，包括首都伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇等主要国际机场均已紧急关闭，伊斯兰堡国际机场所有航班取消，部分拟落地航班已返航。旁遮普省政府宣布7日全省教育机构关闭。

巴基斯坦总理夏巴兹已发表声明，强烈谴责印度对巴空袭行动，称“巴方完全有权对印方发动的战争行为作出回应”。

另据《印度时报》援引印度军方的话说，印军7日发起“重大军事行动”，针对巴基斯坦境内9个“恐怖基础设施”目标地点发起袭击。印国防部说，此次军事行动“目标明确、慎重且不会升级”。

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