人民网曼谷5月6日电 (记者简承渊)当地时间5日，由泰国国家网络安全局组织的网络安全培训班举行结业仪式，泰国副总理兼国防部长普坦主持结业仪式。10万名来自各行各业的网络安全人员完成培训任务，此举将会提升泰国网络安全工作能力。

泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟在结业仪式上表示，随着泰国迈入全面数字化时代，网络安全在建立信任方面发挥着关键作用。“泰国优先发展数字基础设施，以推动可持续的经济、社会和国家安全。”巴瑟说，必须加强各机构间的合作，应对国际网络威胁，打击网络犯罪，包括电信诈骗和网络赌博。

泰国国家网络安全局秘书长阿莫伦介绍说，该培训项目为来自关键基础设施组织、监管机构、政府机构、私营部门的网络安全人员提供了专业培训。培训内容涵盖网络威胁预警、黑客攻击防范、运营技术安全、数字取证以及高级网络风险管理等领域的专业课程，旨在系统地提升泰国各个层面的网络安全技能。

泰国还成立了国家网络学院，该学院将作为国家网络安全学习、研究和人才培养中心，并致力于成为具有全球竞争力的专业人才培养中心。

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