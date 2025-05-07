人民网记者 管克江

“音乐是美的艺术。中国援建黎巴嫩国家高等音乐学院，体现了中方对艺术和黎中友好的重视。”近日，黎巴嫩国家高等音乐学院院长希巴·卡瓦斯在接受人民网记者专访时表示，中国援黎国家高等音乐学院项目象征着两国友好交往，期待未来加强音乐和文化领域的交流对话。

希巴·卡瓦斯在演唱歌剧。受访者供图

希巴·卡瓦斯是黎巴嫩知名指挥家、作曲家和歌唱家，她曾在黎巴嫩、意大利、荷兰、法国等地求学，涉猎广泛。希巴·卡瓦斯还创造了阿拉伯歌剧形式并致力于大众普及。2020年，希巴·卡瓦斯出任经营遭遇困难的黎国家高等音乐学院院长。在她领导下，音乐学院工作逐步步入正轨。

希巴·卡瓦斯表示，黎巴嫩政府都高度重视文化艺术，音乐学院可望获得更多资金支持，从而能系统开展音乐外交和音乐经济活动。“思想和创造是我们的财富。音乐需要才华、教育、耐心、韧性等一系列特质才能实现。如果我们失去一位音乐家，可能需要30年才能找到替代者。”她认为，黎巴嫩经济社会仍处在艰难重建过程中，音乐学院和文化中心等设施有助于为黎巴嫩树立更客观亲和的形象。

中国援黎国家高等音乐学院项目位于黎首都贝鲁特，是中国政府援助黎巴嫩的第一个成套项目。项目总占地面积约26588平方米，主要建设内容包括一座可容纳1200人的音乐厅和600人音乐学院综合教学楼（包含350座的小音乐厅）及其附属设施。据介绍，项目在设计上提取海洋、气泡、沙滩、音乐等元素，以“音乐与海的乐章”为理念，实现理念与建筑的深度融合。项目建成后将成为黎方第一个完备的音乐学院及大型音乐厅，为黎国开展音乐艺术教育、开展国际文化交流提供先进的场所、设备。据项目承建方中国建筑相关人士介绍，项目于2020年开工，至今已完成约82%。由于黎以战争的影响，项目还在复工评估中。

希巴·卡瓦斯表示：“中国援黎国家高等音乐学院项目象征黎中友好，是加强双方关系的文化纽带。”这一项目不仅将大幅提升黎巴嫩文化教育基础设施水平，也将有力推动双方民心相通。项目代表了中方对文化艺术的高度重视和远见，黎方期待加强同中方在音乐教育和演出等方面的友好合作。

希巴·卡瓦斯在指挥中。受访者供图

希巴·卡瓦斯表示：“音乐是全球共通的语言。同时，我们认为，语言本身也值得深入学习。未来，我们期待能开展中文教育和京剧教学研究，邀请中国的音乐教授访黎，开展音乐教育交流合作。”

“黎中都是文明古国。”希巴·卡瓦斯说，阿拉伯文明和中华文明有众多相通之处，两国的书法艺术也都有着深厚寓意。音乐可以搭建起人们沟通的桥梁，“期待黎中音乐人开展更多交流对话”。

(人民网海瑟姆·穆扎恩参与采写）

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