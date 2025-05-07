低运营成本的电动重型货车、可搭载并为无人机充电的电动皮卡、轻松征服崎岖地形的四驱全地形车……多款来自中国的最新农用机械近日亮相2025年巴西农业科技展。众多巴西农业从业人士前来观展，面对中国技术展示畅想巴西农业的可持续未来。

近日，巴西农业科技展在圣保罗州里贝朗普雷图市举办。作为全球最重要的农业技术贸易展会之一，本届展会吸引来自全球800多个品牌和企业参展，其中包括多家中国企业。

极飞科技此次展出多款农业无人机产品，包括载重能力强、飞行速度快的旗舰型号。当地经销商还将来自中国的电动皮卡与大型无人机进行组合销售，皮卡上配备了专门的无人机作业平台，不仅可用于搭载无人机，还能在田间作业时直接为无人机供电，提升了作业的灵活性与效率。

极飞科技国际大区经理程其昌表示，中国农业科技产品的进入，为巴西中小型农户提供了更加经济实用的解决方案，不仅减轻了他们对传统农机的依赖，也显著提升了生产效率。以极飞的农业无人机为例，其成本仅为传统大型农机的1/6，却能够实现相近的作业效果。

在本次展会上，大疆农业发布了新版农业无人机行业白皮书，向当地用户系统介绍各国无人机监管政策的最新动态、技术发展趋势以及全球范围内的农业无人机应用案例。大疆农业巴西市场经理易家笑表示，这份白皮书不仅展示了多样化的使用场景，帮助用户按需配置，还特别向本地用户普及合规飞行和安全操作的知识，有助于推动农业无人机在巴西的规范化应用。

来自巴西东部的巴尔博扎经营着一家农业无人机喷洒公司，其团队多年来使用大疆农业无人机为当地农户提供服务。“大疆是巴西市场上值得信赖的大品牌，他们的技术团队一直为我们提供稳定、专业的支持。”他表示，未来计划采购更多大疆农业无人机，将服务覆盖范围拓展至更多地区。

春风动力在此次展会上展示了多款全地形车，既有小巧车型，也有配备自卸结构的较大型车辆。巴西当地经销商负责人西尔维奥介绍，春风动力在巴西市场提供多种规格的全地形车，能够满足当地中小型农场的多样化需求。

在三一重工展台上，一系列蓝色涂装的卡车格外引人注目，挡风玻璃上贴有醒目的“全电动”标识。三一重工在巴西圣保罗的经销商高级经理阿比拉谢介绍，此次展会，三一重工带来了一整套电动交通工具与农用机械解决方案。

“以三一重工为代表的中国企业，在电动化进程方面已走在世界前列。”阿比拉谢说，中国在电动化方面积累的成熟经验与先进设备，不仅有助于提升巴西农业的经济效益，也将推动整个产业实现可持续发展。

此次展会专门设有中国馆，汇聚了多个中小企业展位。巴西农业科技展负责人马尔谢松参观了中国馆和多个中企的独立展位，对中国高科技农业机械产品印象深刻。他说：“如今，巴西市场普遍认可中国产品的质量，中国产品总是能带来惊喜。”

马尔谢松曾于去年访问中国，参观了多家农业机械制造企业，中国的科技成果令他赞叹不已。他说：“巴西和中国的经济具有高度互补性，我们可以充分利用这一点，深化合作，推动两国实现更广阔的共同发展。”

（据新华社电 记者陈昊佺）

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