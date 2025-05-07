■ 刘 峣

北京时间5月6日，中国选手赵心童在斯诺克世锦赛中一举夺魁，成为该项赛事近百年历史上首位夺冠的亚洲球员。

当赵心童在英国克鲁斯堡剧院捧起冠军奖杯，北京时间已是凌晨时分。由于转播平台多元，很难统计有多少中国观众守在屏幕前翘首以盼。但直播画面下飞速刷屏的弹幕、朋友圈里“见证历史”的记录，显示出中国观众对这场比赛的极高关注度。

其实，斯诺克运动在中国的传入和推广不过40多年的时间。上世纪末，很多中国人熟悉的还是大城小镇里的“台球厅”。电视中偶尔出现的斯诺克，撞球更多、球台更大，规则也更复杂，看上去遥远而陌生。

斯诺克真正进入中国人视野，是在2005年。那一年，年轻的中国球员丁俊晖在中国公开赛上战胜“台球皇帝”亨德利，又在此后的英国锦标赛上夺得桂冠，让斯诺克火遍中国。也正是在那一年，发源于英国的斯诺克赛事遭遇生存危机，电视转播锐减、商业空间受限。恰在此时，中国人被激发出的兴趣为这项运动打开了一片“蓝海”。

如今，20年过去了，中国斯诺克不仅培养出了又一位世界冠军，也通过建设赛事体系和扩展商业运营等举措，成长为斯诺克全球版图中一个重要“支点”。世界职业台球和斯诺克协会主席弗格森说，中国让斯诺克真正走向了全世界，正在把中国发展斯诺克的经验带向别的国家。斯诺克名将希金斯也表示，现在所有球员都在受益于中国市场的潜力。

斯诺克在中国的发展，是一个体育项目在中国从“冷门”到“热门”、从“落地生根”到“反哺全球”的写照。当中国不仅是“看”的一方，更是“办”“育”“兴”的一方，就会为一项运动注入巨大活力。

这种从“参与者”到“赋能者”的角色转换，正在网球、冰雪、赛车、格斗等越来越多的体育项目中广泛发生。郑钦文、苏翊鸣、周冠宇、张伟丽等中国运动员不仅在各自领域实现突破，激发中国青年对这些项目的热情，他们的成功也带动了赛事落地、产业繁荣、人才成长与文化传播，在全球范围推动了项目的发展。

中国体育为何总能扮演“破局者”和“引领者”的角色？中国力量的背后，是国家层面的战略部署和体系支撑。近年来，中国将体育发展纳入国家总体发展布局，不断创造体育事业发展的新形态；坚持群众体育、竞技体育、体育产业“三翼齐飞”，广阔市场的活力、全民健身的热情，构成了中国体育向外发展的底气；北京冬奥会、成都大运会、杭州亚运会等赛事的举办，不断为全球体育事业注入新的理念、经验和动能。

体育，是人类共通的语言。中国体育将继续以开放、包容、共赢的姿态，为全球体育发展带来新的风景，让体育的力量跨越语言、文化与国界，在赛场内外共同追逐更快、更高、更强、更团结的梦想。

（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、张悦)